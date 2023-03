‘Rode kaart Kean heeft mogelijk enorme gevolgen: Juventus overweegt vertrek’

Dinsdag, 7 maart 2023 om 22:10 • Sam Vreeswijk

Juventus wil mogelijk afscheid nemen van Moise Kean. De 23-jarige aanvaller kreeg afgelopen zondag al snel na zijn invalbeurt een rode kaart tegen AS Roma (1-0 verlies). Uiteraard was Juventus daar niet blij mee, en volgens La Gazzetta dello Sport twijfelt de club uit Turijn door het gebrek aan discipline van Kean zelfs of het de Italiaan wel moet behouden.

Kean kreeg zondag, minder dan een minuut nadat hij was ingevallen, in de negentigste minuut een rode kaart. Na een duel met Gianluca Mancini, die voor de enige treffer van het duel tekende, leken beide spelers elkaar nog even vast te houden. Daarop gaf Kean een harde schop aan Mancini, met een directe rode kaart tot gevolg. Juventus besloot Kean vervolgens nogmaals te bestraffen door hem een boete te geven tussen de 20.000 en 25.000 euro, zo meldt de Italiaanse sportkrant.

Moise Kean staat koud in het veld of hij laat zich helemaal gaan tegen Gianluca Mancini ??#ZiggoSport #SerieA #RomaJuve pic.twitter.com/BsuM178PVb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 5, 2023

Maar mogelijk blijft het daar niet bij voor de twaalfvoudig Italiaans international. Kean, die wordt gehuurd van Everton en volgens verschillende media komende zomer verplicht moet worden overgenomen door Juventus, laat namelijk lang niet altijd de discipline zien die de clubleiding van graag zou willen zien. Daar zou de rode kaart van afgelopen zondag een voorbeeld van zijn. De clubleiding twijfelt daarom of Juventus wel verder moet gaan met de aanvaller.

Kean wordt sinds medio 2021 door Juventus gehuurd van Everton. In zijn eerste seizoen kwam hij tot 44 officiële duels voor de club, waarin hij zes keer trefzeker was en drie assists gaf. Ook dit seizoen zijn de statistieken van de spits nog niet denderend: tot dusver kwam hij tot 32 wedstrijden. Daarin scoorde hij zeven keer. Kean moet het vooral doen met invalbeurten: van die 32 optredens stond hij slechts twaalf keer in de basis.