‘Weghorst is de slechtste speler ooit in het shirt van Manchester United’

Dinsdag, 7 maart 2023 om 21:54 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 21:59

Erik ten Hag en Wout Weghorst moeten het ontgelden na de 7-0 nederlaag van Manchester United bij Liverpool. The Mancunians gingen binnen een week van de hemel naar de hel en werden door de ploeg van Jürgen Klopp weer met beide benen op de grond gezet na de Europese zege op Barcelona en de winst van de EFL Cup. Engels tv-icoon Richard Keys is zich rotgeschrokken van het niveau en noemt Weghorst 'de slechtste speler die hij ooit heeft gezien bij United'.

Keys houdt het niet alleen bij de stevige kritiek op Weghorst en heeft tevens een nieuwe bijnaam bedacht voor Ten Hag: Seven Hag. De voormalig sportpresentator van de BBC, ITV, Sky Sports en ESPN beschuldigt Ten Hag van het feit dat hij afstand nam van de schuld van het verlies. "Nu komt de echte test", aldus Keys in zijn blog op zijn eigen website. "Hoe reageert United? Het lijkt dat Ten Hag heel graag met de eer wil strijken als het goed gaat, maar het is altijd de schuld van iemand anders als het niet goed gaat. Dit keer waren zijn spelers onprofessioneel en hielden ze zich niet aan het plan. Met andere woorden: geef mij niet de schuld."

Keys had Ten Hag liever horen zeggen dat het eenmalig was. "Hij had moeten zeggen dat het niet nog een keer zal gebeuren en het werk dat tot nu toe is verricht niet voor niets is geweest", gaat de voormalig verslaggever verder. "Dat zou genoeg zijn geweest. Neem het verlies als collectief. In plaats daarvan klaagt hij dat United niet bij elkaar bleef. Hij neemt er afstand van." Na de tirade in de richting van Ten Hag is het de beurt aan Weghorst, die in de ogen van Keys eveneens geen beste beurt maakt tot dusver.

"Het is de beslissing van Ten Hag om Weghorst te laten spelen. Het is niet de schuld van Weghorst. Maar hij moet de slechtste speler zijn die ik ooit in een shirt van United heb gezien", is Keys dodelijk. "Hij is een doodgewone nummer 9 die in een worstelend team als Burnley nog niet meekomt. Wat bezielt Seven Hag om te denken dat hij een weelderige nummer 10 is? Kom op. Het is een grap en de manager moet ophouden te doen alsof Weghorst iets te bieden heeft. Hij maakt geen sprints omdat hij niet kan rennen en hij maakt geen doelpunten. Je kunt niet met hem beginnen."