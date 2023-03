Bizar: Milan-trainer Pioli komt met hooggeheven been in op eigen sterspeler

Dinsdag, 7 maart 2023 om 21:20 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 22:07

Stefano Pioli had woensdag een bizarre actie in huis op zijn eigen sterspeler Rafael Leão. De oefenmeester van AC Milan kwam tijdens een training met hooggeheven been in op de Portugees, die er ogenschijnlijk ongeschonden vanaf kwam. Opmerkelijk genoeg lachten de aanwezigen op de training het voorval weg.

De inmiddels 57-jarige Pioli deed op trainingscomplex Milanello mee aan een rondo en in een poging de bal te onderscheppen zette hij een sprint in richting Leão. In een hoogst opmerkelijk moment hief Pioli vervolgens zijn rechterbeen omhoog, waarbij hij de vleugelspeler van i Rossoneri raakte. Leão leek de zwaarste impact van de charge te ontwijken door net op tijd weg te springen en een koprol te maken.

Mister #Pioli finisce in mezzo al torello e @RafaeLeao7 lo stuzzica (rischiando)?? Clima disteso ma concentrato a Milanello ????pic.twitter.com/tewqRPtSBQ — Simone Cristao (@SimoneCristao) March 7, 2023

Leão geldt met negen treffers en tien assists over alle competities als één van de sleutelspelers van Milan. Het maakt de actie van Pioli des te opmerkelijker, daar de aanvaller hard nodig is om woensdag tegen the Spurs de 1-0 overwinning uit de heenwedstrijd te verzilveren in de return van de Champions League. De Milanezen maakten in de heenwedstrijd van het treffen in de achtste finale de aanval van de Engelsen onschadelijk en wonnen dankzij een treffer van Brahim Díaz: 1-0.

Voor het duel met Tottenham zijn Olivier Giroud en Díaz weer beschikbaar. Zij kampten met respectievelijk de griep en knieklachten, maar meldden zich woensdag weer op de training. Daardoor lijkt het er sterk op dat zij beschikbaar zijn voor het allesbeslissende duel in Noord-Londen. Aan de kant van Tottenham ontbreken de geblesseerden Hugo Lloris (knie), Rodrigo Bentancur (knie), Yves Bissouma (enkel) en Ryan Sessegnon (hamstring). Bovendien is Eric Dier geschorst.