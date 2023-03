Gigantische stunt: AZ overstijgt zichzelf en klopt Lazio in Stadio Olimpico

Dinsdag, 7 maart 2023 om 20:36 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 20:59

AZ heeft dinsdagavond een knappe overwinning geboekt op Lazio in de achtste finale van de Conference League. De ploeg van Pascal Jansen won in Stadio Olimpico met 1-2. Lazio kwam op voorsprong via Pedro, maar door treffers van Vangelis Pavlidis en Milos Kerkez ging de overwinning alsnog naar AZ. Het duel werd al op dinsdag afgewerkt omdat Stadio Olimpico komende donderdag bezet wordt door AS Roma, dat dan in de Europa League in actie komt. Volgende week staat de return in Alkmaar op het programma. Die wedstrijd vindt wél gewoon plaats op donderdag: om 21.00 uur.

In de basisopstelling van AZ stond één andere speler dan afgelopen vrijdag, toen Vitesse in de Eredivisie met 0-1 werd verslagen. Aanvoerder Jordy Clasie keerde dinsdag na een schorsing terug op het middenveld, waardoor Djordje Mihailovic naar de bank verhuisde. Aan de kant van Lazio was er sprake van liefst vijf wijzigingen ten opzichte van het Serie A-duel met Napoli (0-1 winst). De belangrijkste afwezige was clubtopscorer Ciro Immobile, die last had van een dijbeenblessure. Hij werd vervangen door de inmiddels 35-jarige Pedro.

Lazio begon dominant aan de wedstrijd en was in de eerste tien minuten al meerdere keren dicht bij de openingstreffer: eerst mikte Sergej Milinkovic-Savic de bal op aangeven van Mattia Zaccagni net naast en even later was Kerkez tot twee keer toe belangrijk met een goede ingreep in het eigen strafschopgebied. Na ruim een kwartier was het alsnog raak voor de Romeinen. Clasie leed balverlies op het middenveld, Lazio schakelde snel om en op aangeven van Zaccagni kon Pedro de bal achter Mathew Ryan tikken: 1-0.

AZ leek enigszins wakker te zijn geschrokken en kroop in de fase daarna steeds meer uit de schulp. Sven Mijnans knalde de bal na ruim een half uur via Danilo Cataldi ineens op de paal en vlak voor rust probeerde Jens Odgaard het ook maar eens van afstand: naast. De Alkmaarders leken met een nipte achterstand te gaan rusten, maar in de 45ste minuut bepaalde Pavlidis anders. Na balverlies van Lazio op de eigen helft zette Jesper Karlsson de bal voor, waarna de Griekse spits de bal nog voor de eerste paal met een mooie voetbeweging binnentikte: 1-1. Bijna was het een minuut later aan de andere kant ook weer raak, maar Ryan tikte het schot van Milinkovic-Savic op de lat.

Net als aan het begin van de eerste helft was het ook vlak na rust Lazio dat domineerde. Dat leidde tot een schuiver van Felipe Anderson en een schotje van Milinkovic-Savic, maar beide keren bracht Ryan moeiteloos redding. Voor het effectieve AZ was het na ruim een uur spelen aan de andere kant wel raak. Opnieuw leed Lazio balverlies op het middenveld, waarna Kerkez de combinatie met Karlsson aanging en de 1-2 achter doelman Luís Maximiano schoof. De thuisploeg ging in het laatste half uur op jacht naar de gelijkmaker, maar Anderson (over), Luis Alberto (geblokt door Clasie), opnieuw Anderson (naast) en Milinkovic-Savic (naast) wisten het doel niet te vinden. Zo boekte AZ een zeer knappe overwinning, en kunnen de Alkmaarders het karwei volgende week donderdag in eigen huis afmaken.