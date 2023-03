Watford ontslaat Bilic en is toe aan tiende (!) manager in amper vier jaar tijd

Dinsdag, 7 maart 2023 om 20:05 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:06

Watford heeft per direct afscheid genomen van manager Slaven Bilic, zo maakt de club dinsdag bekend. Aanleiding voor het ontslag is de magere reeks resultaten die de club de laatste tijd onder zijn leiding boekte. De opvolger van Bilic wordt alweer de tiende (!) manager van de club in nog geen vier jaar tijd.

"The Hornets wonnen slechts eenmaal in de laatste acht wedstrijden in de Sky Bet Championship onder de Kroatische hoofdtrainer", maakt Watford duidelijk in een statement op zijn website. "Sinds kerst wist er slechts driemaal gewonnen te worden." De club deed lange tijd mee om de bovenste plaatsen, maar na de mindere reeks resultaten staat het momenteel negende. Er is echter nog wel uitzicht op deelname aan de play-offs om promotie naar de Premier League. De achterstand op nummer zes Norwich City bedraagt vier punten.

Watford FC confirms the departure of Head Coach Slaven Bilic and his coaching staff. — Watford Football Club (@WatfordFC) March 7, 2023

"We zijn allemaal ambitieus om dit seizoen te slagen, dus is er snel iets nieuws nodig nu de kans op promotie nog reëel is", laat technisch directeur Ben Manga weten over de beweegredenen achter het ontslag van de oefenmeester. "Nu de winterse transferperiode over is, is het vervangen van de manager de enig overgebleven optie om nieuwe energie te genereren voor de wedstrijden die nog komen gaan."

"De directie wil nog wel duidelijk maken dat het Slaven dankbaar is voor het werk dat hij heeft verzet tijdens zijn tijd bij de club", sluit Watford het statement af. Bilic is sinds september 2019 alweer de negende manager die door de club wordt ontslagen. Eerder nam de club afscheid van Quique Sánchez Flores, Hayden Mullins, Nigel Pearson, Vladimir Ivic, Xisco Muñoz, Claudio Ranieri, Roy Hodgson en Rob Edwards.