FC Groningen weet overbodige middenvelder in maart nog te slijten

Dinsdag, 7 maart 2023 om 18:55 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:57

Ramon Pascal Lundqvist verlaat FC Groningen voor het Noorse Sarpsborg 08 FF, zo weet RTV Noord te melden. De Zweedse aanvallende middenvelder maakte vanwege het gebrek aan perspectief al enige tijd geen deel uit van de wedstrijdselectie van De Trots van het Noorden. De transferwindow in Noorwegen is tot 31 maart geopend, waardoor er een oplossing is gevonden voor de uitzichtloze situatie van Lundqvist.

In de Euroborg wist de flamboyante middenvelder nooit een vaste basisplaats te veroveren. Vanwege het gebrek aan perspectief onder trainer Dennis van der Ree maakte Lundqvist geen deel uit van de selectie van het eerste, waardoor hij meetrainde bij het Onder 21-team van Groningen. Met een transfer naar het Scandinavische land is er een oplossing gevonden voor de situatie van de 25-jarige middenvelder, die nog tot medio 2024 onder contract stond. Lundqvist tekent voor één jaar bij Sarpsborg, de nummer acht van het vorige seizoen.

Ramon Pascal Lundqvist er klar for Sarpsborg 08: https://t.co/uqc8ijAjnk — Sarpsborg 08 (@Sarpsborg08) March 7, 2023

Lundqvist maakte in de zomer van 2013 de overstap van het Zweedse Kalmar FF naar PSV. In Eindhoven kwam hij uit voor diverse jeugdteams, waarna hij op 10 september 2016 zijn debuut maakte voor het eerste tijdens de met 0-4 gewonnen wedstrijd bij NEC. Lundqvist kwam zes keer uit voor de hoofdmacht van de Eindhovenaren, maar tot een echte doorbraak kwam het nooit. In de winter van 2019 trok hij naar NAC Breda, waar hij een half jaar zou blijven. Groningen werd zijn volgende bestemming en in het hoge noorden kwam hij tot 63 wedstrijden, waarin hij goed was voor acht treffers en vier assists.

Vorig seizoen werd Lundqvist, die ook over de Nicaraguaanse nationaliteit beschikt, verhuurd aan Panathinaikos. Met de Griekse topclub wist hij het nationale bekertoernooi te winnen. Nu volgt dus een transfer naar de Eliteserien, het hoogste niveau in Noorwegen. De competitie loopt daar vanwege klimatologische omstandigheden van 10 april tot 2 december. Daardoor hebben ploegen uit het Scandinavische land nog tot 31 maart om spelers aan te trekken.