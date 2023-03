Unibet Uitblinker: een hoge odd voor een goal van Mbappé tegen Bayern!

Woensdag, 8 maart 2023 om 15:00 • Rian Rosendaal

Een echte kraker in de achtste finale van de Champions League: Bayern München krijgt woensdagavond namelijk bezoek van Paris Saint-Germain. Matthijs de Ligt moet Lionel Messi en Kylian Mbappé zien af te stoppen op eigen veld. Unibet heeft voor dit duel een 'Unibet Uitblinker' geselecteerd, een weddenschap die je niet links kunt laten liggen.

Voor Bayern München - Paris Saint-Germain is dit een speciale odd voor een schot op doel van Mbappé. De reguliere quotering is 2.75. Als 'Uitblinker' heeft Unibet de odd verhoogd naar 3.75! Deze UniBoost is te spelen voor zowel nieuwe als bestaande klanten van achttien jaar en ouder. Mbappé wist als invaller tweemaal te scoren in de heenwedstrijd tegen Bayern, al werden beide doelpunten geannuleerd wegens buitenspel.

Bayern won in Parijs met 0-1, met uitgerekend voormalig PSG-aanvaller Kingsley Coman als matchwinner in de tweede helft. De generale voor de returnwedstrijd in Frankrijk was geslaagd, want mede dankzij een goal van De Ligt werd VfB Stuttgart met 1-2 verslagen. PSG won in een doelpuntrijke ontmoeting met 4-2 van FC Nantes. Beide grootmachten staan bovenaan in respectievelijk de Bundesliga en de Ligue 1.