Weghorst maakt United-fans woedend: ‘Hoe kun je dit in godsnaam doen?’

Dinsdag, 7 maart 2023

Wout Weghorst heeft zich niet geliefd gemaakt bij de supporters van Manchester United. De spits van the Mancunians heeft zich voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Liverpool (7-0) schuldig gemaakt aan 'heiligschennis' door twee keer op het beroemde bord boven de spelerstunnel op Anfield te tikken. Beelden daarvan zijn door het clubkanaal van Liverpool naar buiten gebracht, waarop een storm aan kritiek is losgebarsten.

Weghorst kwam afgelopen winter op huurbasis over van Burnley. In een interview in De Telegraaf in 2018 onthulde Weghorst echter dat hij van jongs af aan fan is van Liverpool, de aartsrivaal die afgelopen zondag een ongekende mokerslag uitdeelde aan de ploeg van manager Erik ten Hag. Weghorst beschreef een toekomstige verhuizing naar Anfield destijds als een 'ultieme droom' en zei met hard werken en vastberadenheid ooit voor the Reds uit te willen komen.

Weghorst tocou na placa "This is Anfield" e não deixou os adeptos do Man. United muito satisfeitos ??pic.twitter.com/N0Xu8R5qiw — bwin_pt (@bwin_portugal) March 7, 2023

Zondag kwam de droom van Weghorst deels uit, toen hij zijn opwachting maakte op Anfield. De spits van United ging echter keihard onderuit en is na afloop nog meer onder vuur komen te liggen. Op beelden van het clubkanaal van Liverpool is namelijk te zien hoe Weghorst twee keer op het bord 'This is Anfield' tikt dat boven de spelerstunnel hangt. Het is gebruikelijk dat spelers van Liverpool het bord aanraken als teken van respect en bijgeloof voordat ze het veld betreden. Spelers van bezoekende clubs dienen het bord niet aan te raken.

Woedende United-fans beweren dat Weghorst zijn contract zou moeten beëindigen. "Ik geef niet meer om zijn foto's van de EFL Cup", schrijft een boze supporter. "Hij moet de club verlaten aan het einde van het seizoen. Deze video is voldoende om hem te laten gaan. Hoe kun je in godsnaam het bord van Anfield aanraken als speler van MAN UNITED?" Een ander schrijft dat de actie van Weghorst 'het begin was van tien tegen twaalf'. Weghorst begon in de basis tegen Liverpool, maar werd door Ten Hag na een klein uur naar de kant gehaald. United stond toen al met 3-0 achter.