UEFA betaalt supporters terug na traumatische ervaringen rondom CL-finale

Dinsdag, 7 maart 2023 om 18:07 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:10

De UEFA gaat de supporters die vorig seizoen slachtoffer waren van de chaos rondom de Champions League-finale terugbetalen. Real Madrid en Liverpool namen het op 28 mei 2022 tegen elkaar op in Parijs, maar veel supporters van de Engelse club kwamen het stadion niet in vanwege chaos rondom het Stade de France. De UEFA heeft nu aangekondigd dat 'de supporters die het meest zijn benadeeld' een tegemoetkoming kunnen verwachten. Het totaalbedrag loopt hoogstwaarschijnlijk in de miljoenen.

Duizenden supporters van Liverpool – waaronder kinderen en mensen met een handicap – werden voor de wedstrijd in krappe en gevaarlijke ruimtes gedwongen omdat de draaihekken gesloten bleven. Dit vanwege het feit dat er valse kaarten in omloop waren. Daardoor ontstonden lange wachtrijen. Fans raakten ingesloten en werden bespoten met traangas. De UEFA en de Franse autoriteiten legden de schuld in eerste instantie bij supporters die zonder kaartje het stadion binnen probeerden te komen. "Dit zijn verwerpelijke beweringen", zo stond in het rapport dat door een commissie, in opdracht van de UEFA, in februari naar buiten werd gebracht. "De UEFA heeft zelf de primaire verantwoordelijkheid voor de ongeregeldheden die bijna tot een ramp leidden.”

UEFA announces special refund scheme for fans following the 2022 Champions League Final in Paris. We will refund fans who had bought tickets and were the most affected by the difficulties in accessing the stadium. Read more: ?? — UEFA (@UEFA) March 7, 2023

De UEFA schrijft nu dat het de gedupeerde supporters gaat terugbetalen. "Restituties zijn beschikbaar voor alle fans met tickets voor gate A, B, C, X, Y en Z, waar de moeilijkste omstandigheden werden gemeld. Bovendien komen alle fans die volgens de toegangscontrolegegevens het stadion niet vóór 21:00 uur (tijd van de aftrap, red.) betraden, of die het stadion helemaal niet konden betreden, in aanmerking voor een terugbetaling. Tot slot biedt de UEFA restitutie aan alle fans die samen met hun begeleider toegangskaarten hebben gekocht." De Europese voetbalbond benadrukt dat ook supporters van Real Madrid en neutrale toeschouwers in aanmerking komen voor een terugbetaling.

Vorig jaar werd bekend dat twee Liverpool-supporters zelfmoord hebben gepleegd naar aanleiding van de chaos rondom het stadion. Bij meerdere fans van the Reds bracht de finale herinneringen aan het Hillsborough-drama van 1989 naar boven, waarbij 97 mensen omkwamen. De voorzitter van Hillsborough Survivors Support, Peter Scarfe, liet aan The Liverpool Echo weten dat de gebeurtenissen bij het Stade France ‘voor een trigger zorgden’. In beide gevallen lag verdrukking op de loer. De massa werd door de Franse politie met traangas en pepperspray besproeid. Na de wedstrijd werden velen naar verluidt geslagen en beroofd door bendes.