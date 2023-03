Unibet: een odd van 2.35 (!) voor een Europese zege van Feyenoord!

Donderdag, 9 maart 2023 om 07:00 • Davey de Laat • Laatste update: 17:07

Feyenoord gaat donderdagavond op bezoek bij Shakhtar Donetsk in de achtste finales van de Europa League. De Rotterdammers sloegen de tussenronde over, omdat het eerste werd in een groep samen met Midtjylland, Lazio en Sturm Graz. Alle vier de ploegen hadden acht punten verzameld na zes duels, maar het doelsaldo sprak in het voordeel van Feyenoord. Het treffen met Shakhtar begint donderdag om 21.00 uur Nederlandse tijd.

Shakhtar werkt zijn wedstrijden vanwege de oorlog af in het Stadion Wojska Polskiego w Warszawie, het stadion van Legia Warschau. De Oekraïners wonnen in de tussenronde met 2-1 van Stade Rennais. In Frankrijk stond dezelfde eindstand op het scorebord, maar Shakhtar won na strafschoppen. Trainer Igor Jovicevic heeft een hoop personele problemen in de achterhoede. Zo zijn alleen Lucas Taylor en Yaroslav Rakitskhyi nog over.

Feyenoord is de koploper van de Eredivisie. De ploeg van Arne Slot won zaterdag in de absolute slotfase met 1-0 van degradatiekandidaat FC Groningen. Oussama Idrissi tekende voor de enige treffer in De Kuip. Feyenoord heeft met Quinten Timber, Justin Bijlow en Patrik Walemark nog drie namen die niet in actie kunnen komen tegen Shakhtar. Gernot Trauner en Sebastian Szymanski zitten wel in de wedstrijdselectie.

Santiago Giménez is de clubtopscorer van Feyenoord. De 21-jarige Mexicaan heeft er twaalf inliggen, verspreid over alle competities. In de Europa League staat de teller op vier treffers uit zes wedstrijden. Danilo en aanvoerder Orkun Kökçü hebben elf en tien doelpunten op hun naam staan.

