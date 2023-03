Lugubere details van groepsverkrachting door Genoa-middenvelder bekend

Dinsdag, 7 maart 2023 om 16:30 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:32

Genoa-middenvelder Manolo Portanova verdwijnt voor zes jaar achter de tralies vanwege zijn betrokkenheid bij een groepsverkrachting van een meisje in mei 2021. Dinsdag maakte de rechtbank in Siena bekend waarom de 22-jarige voetballer zo’n lange celstraf wacht. Het meisje zou veertig tot zestig minuten lang zijn verkracht en als object door de kamer geslingerd zijn door vier jongens, waaronder Portanova. Een van de andere verdachten is minderjarig en moet voor een jeugdrechtbank verschijnen.

Het meisje, reconstrueert rechter Ilaria Cornetti, werd misbruikt door Portanova en door drie andere mannen, waaronder de oom van de voetballer, Alessio Langella. Laatstgenoemde werd in hetzelfde proces eveneens tot een celstraf van zes jaar veroordeeld. De groepsverkrachting vond plaats in de nacht van 30 op 31 mei 2021 in een woning in het centrum van Siena, waar de jonge vrouw was uitgenodigd na een diner in een restaurant. De rechter schrijft in zijn motivering van de straf dat het meisje verklaarde dat ze herhaaldelijk zei geen groepsseks met de vier jongens te willen hebben en enkel met Portanova.

De andere mannen zouden vervolgens de kamer in zijn gekomen. Eerst één, daarna de andere twee, waarna zij ‘bevroor’. "Ze probeerde te begrijpen wat er gebeurde en vroeg de andere drie nogmaals om de kamer te verlaten." Volgens de rechter werden haar armen vervolgens vastgepakt en werd ze mishandeld. "Aan haar verzoek om water te krijgen of een vriend te bellen, werd geen gehoor gegeven. Uiteindelijk heeft ze besloten om niet langer weerstand te bieden en op passieve wijze te doen wat haar werd gevraag. Ze besefte onmiddellijk wat de vier jongens deden", aldus de rechter.

Het meisje zou veertig tot zestig minuten lang zijn verkracht en als object door de kamer geslingerd zijn door de vier mannen. De rechter schrijft dat het meisje klappen kreeg en letsel opliep in de vorm van lichamelijke en psychische aandoeningen. De groepsverkrachting eindigde waarschijnlijk door protesten van een ander meisje in de woning en met het binnentreden van een andere man in de kamer. Portanova, die het slachtoffer tevens een schadevergoeding van 100.000 euro moet betalen, kwam dit seizoen twaalf keer in actie voor Genoa, dat uitkomt op het tweede niveau in Italië.