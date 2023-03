‘Naam John de Jong valt als opvolger van Frank Arnesen bij Feyenoord’

Dinsdag, 7 maart 2023 om 14:41 • Wessel Antes • Laatste update: 15:00

John de Jong wordt genoemd als opvolger van Frank Arnesen bij Feyenoord, zo laat clubwatcher Martijn Krabbendam weten in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. De Jong, die halverwege september het veld moest ruimen bij PSV toen de Raad van Commissarissen het vertrouwen in hem opzegde, zou gepolst zijn om in Rotterdam-Zuid de nieuwe functie van technisch manager te bekleden. “Maar volgens mij ziet hij dat nu nog niet zitten”, aldus Krabbendam.

Na een kijkersvraag over de komst van een nieuwe technisch manager laat Krabbendam zijn informatie los. “Ja, er komt een technisch manager. Volgens mij hebben ze John de Jong onlangs even gepolst of hij er wat voor zou voelen om bij Feyenoord aan het werk te gaan.” Michel van Egmond lijkt het nauwelijks te geloven. “Nee, dat meen je niet? Die is toch niet weg bij PSV omdat hij het zo goed heeft gedaan?” Krabbendam is minder kritisch. “Nou, hij heeft het ook niet heel slecht gedaan. Het is natuurlijk wel een prima jongen om in je organisatie te hebben, maar volgens mij ziet hij dat nu nog niet zitten.”

Verder laat Krabbendam de naam van Henk van Stee vallen. De 61-jarige Rotterdammer liet onlangs zelf al doorschemeren het een leuke uitdaging te vinden. “Bij Henk van Stee heb ik het idee dat hij ook wil”, grapt Krabbendam. “Geen verkeerde man”, aldus Van Egmond. Krabbendam meldt verder dat Feyenoord nog op zoek is naar een commercieel directeur, daar Joris van Dijk zijn werkzaamheden per 1 februari 2023 heeft neergelegd. “Daar zullen ze ook wel iemand voor vinden.” Feyenoord is tevens op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor.

Lutsharel Geertruida

Ook de contractsituatie van sterkhouder Lutsharel Geertruida komt ter sprake in de, onder Feyenoord-fans, populaire podcast. Volgens Krabbendam hopen de Rotterdammers het contract van de 22-jarige verdediger open te breken, om hem zo langer in De Kuip te kunnen houden. Geertruida ligt nog maar vast tot medio 2024, waardoor Feyenoord enige haast heeft met het verlengen van zijn verbintenis. Onlangs kreeg de mandekker zijn eerste uitverkiezing in de voorselectie van het Nederlands elftal. Eerder maakte het Duitse BILD al bekend dat Borussia Dortmund Geertruida nauwlettend in de gaten houdt.