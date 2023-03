Door Barça begeerde Laporte mag vertrekken; Guardiola heeft opvolger in vizier

Dinsdag, 7 maart 2023 om 14:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:23

De kans is reëel dat Aymeric Laporte komende zomer bij Manchester City vertrekt, zo meldt Fabrizio Romano. De 28-jarige verdediger wordt naar verluidt begeerd door onder meer Barcelona en zou ontevreden zijn over het gebrek aan speeltijd in het Etihad Stadium. Josep Guardiola ziet in Josko Gvardiol een mogelijke opvolger. De mandekker maakte grote indruk op het WK met Kroatië en toont tevens wekelijks zijn klasse bij RB Leipzig.

Laporte beschikt bij City nog over een contract tot medio 2025. De Spaans international is bij de regerend kampioen van Engeland echter op een zijspoor beland. Mundo Deportivo meldde maandag al dat Laporte niet onwelwillend staat tegenover een overstap naar Barcelona. Volgens Romano zijn er tal van clubs die Laporte komende zomer in willen lijven. Guardiola geeft dit seizoen doorgaans de voorkeur aan Nathan Aké, Rúben Dias en Manuel Akanji als centrumverdedigers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Mocht Laporte daadwerkelijk vertrekken, dan lijkt City zijn pijlen te richten op Gvardiol. Romano laat weten dat Guardiola groot fan is van de 21-jarige verdediger van Leipzig. De Kroaat ligt nog tot medio 2027 vast bij die Roten Bullen. Gvardiol groeide op het WK in Qatar uit tot een absolute sensatie.

Mede door zijn sterke optredens op het mondiale eindtoernooi heeft de verdediger van Leipzig over interesse niet te klagen. Liverpool bekeek in januari nog de mogelijkheid om hem naar Anfield te halen, terwijl Chelsea sinds afgelopen zomer al op zijn handtekening aast. The Blues bereikten al een persoonlijk akkoord met Gvardiol, maar tot een deal met diens werkgever RB Leipzig kwam het niet. Hierdoor verschoof de aandacht richting de nog jonge Benoît Badiashile, die voor 38 miljoen euro overkwam van AS Monaco.