Drie geïnteresseerde clubs zitten dinsdagavond op de tribune voor Reijnders

Dinsdag, 7 maart 2023 om 14:04 • Wessel Antes

Napoli, Bologna en Fiorentina zitten dinsdagavond tijdens het uitduel met Lazio op de tribune voor AZ-middenvelder Tijjani Reijnders, zo melden bronnen aan Voetbalzone. De 24-jarige middenvelder wordt al langere tijd gevolgd door meerdere Italiaanse clubs, die nu gebruik maken van het Alkmaarse bezoekje aan Stadio Olimpico. In het AFAS Stadion ligt Reijnders, die zijn contract onlangs nog verlengde, vast tot medio 2027.

Reijnders beleeft dit seizoen zijn absolute doorbraak bij AZ. De rechtsbenige middenvelder kwam tot dusver al 3.379 officiële speelminuten in actie, verdeeld over 38 optredens. Daarin was Reijnders goed voor zes doelpunten en acht assists. Volgens de laatste update van Transfermarkt is de controleur inmiddels zes miljoen euro waard, al dateert die van 11 november 2022. In januari brak AZ zijn contract open, om die vervolgens met twee seizoenen te verlengen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Die contractverlenging schrikt de geïnteresseerde clubs uit de Serie A echter niet af, daar Napoli, Bologna en Fiorentina dinsdag plaatsnemen op de Romeinse tribune. Laatstgenoemde ziet in Reijnders de ideale opvolger voor WK-uitblinker Sofyan Amrabat, die komende zomer graag een stap hogerop zet. Amrabat ligt in Florence nog vast tot medio 2024 en moet dus in de zomerwindow verkocht worden om nog een mooie transfersom op te leveren. Fiorentina hoopt een deel van die opbrengst te investeren in Reijnders.

Met Napoli zit er ook een absolute topclub op de tribune voor Reijnders. De interesse van Fiorentina en Bologna was al eerder bekend, maar ook de koploper van de Serie A volgt de middenvelder inmiddels. De naam van Reijnders wordt de laatste maanden steeds vaker gelinkt aan het Nederlands elftal, maar de controleur is niet opgenomen in de 37-koppige voorselectie van bondscoach Ronald Koeman. Tegenover NH Sport liet Reijnders doorschemeren wel die ambitie te hebben. “Het zou geweldig zijn geweest, maar het is aan mij om te zorgen dat ik er de volgende keer wel bij hoor.”