‘Zeer pikante overstap naar Barça lonkt na frustrerende periode bij Real'

Dinsdag, 7 maart 2023 om 13:54 • Jordi Tomasowa

Marco Asensio is door zijn zaakwaarnemer bij Barcelona aangeboden, zo meldt de Spaanse journalist Gerard Romero. Aan Jorge Mendes de taak om in de komende maanden een nieuwe club voor de 27-jarige aanvaller van Real Madrid te vinden. Asensio, die al negen jaar onder contract staat bij de Koninklijke, beschikt over een aflopend contract.

Het is geen geheim dat Mendes een goede relatie met Barcelona-voorzitter Joan Laporta heeft. Die relatie kan van pas komen nu Barça de mogelijkheid heeft om Asensio komende zomer gratis op te pikken bij Real. De Spaans international is vanwege zijn transfervrije status een interessante speler voor de Catalanen. Het is inmiddels geen geheim meer dat het op financieel gebied bij Barcelona flink rommelt.

Zijn aflopende contract heeft tot speculaties geleid over zijn toekomst. Real deed al enkele vergeefse pogingen om zijn verbintenis te verlengen. Onder Carlo Ancelotti hoeft Asensio dit seizoen niet te rekenen op veel speelminuten. De aanvaller kwam weliswaar al tot 31 officiële duels in alle competities. Het merendeel van deze wedstrijden moest hij echter genoegen nemen met een rol als invaller.

Een zomers vertrek van Asensio bij Real lijkt hierdoor zeer reëel. Ancelotti geeft op de vleugels doorgaans de voorkeur aan Vinícius Júnior en Rodrygo. Afgelopen zondag bleef Asensio nog negentig minuten op de bank tegen Real Betis (0-0), terwijl de achttienjarige Álvaro Rodríguez wél mocht invallen. Met zijn veelzijdigheid kan Asensio Xavi de nodige opties bij Barcelona geven. Ansu Fati maakt dit seizoen geen onuitwisbare indruk, terwijl Ferran Torres ook wisselvallig presteert bij los Azulgrana.

In 2014 was de 35-voudig international al dicht bij een transfer naar Barcelona. Als talent van RCD Mallorca werd hij begeerd door de gehele Spaanse top, maar het was Real dat vier miljoen euro voor zijn diensten neertelde en hem naar de hoofdstad haalde. Eind vorig jaar werd Asensio nog gevraagd of hij een transfer naar Barcelona nog mogelijk acht. "Ik denk nu alleen aan Real Madrid en ik ben blij hier, maar je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren."