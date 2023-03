Datum van eerste halve finale KNVB Beker bekend: ‘Dit gaat historisch worden’

Dinsdag, 7 maart 2023 om 13:37 • Davey de Laat • Laatste update: 13:40

Spakenburg ontvangt PSV op dinsdag 4 april voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker. De tweededivisionist heeft toestemming gekregen van de gemeente Bunschoten om het duel op De Westmaat te spelen. Het was nog de vraag of de Blauwen in eigen huis mochten aantreden vanwege de veiligheid. Nu er groen licht is gegeven kan voorzitter Marc Schoonebeek niet wachten op de wedstrijd. “We toveren ons sportpark om tot walhalla van het bekervoetbal.”

Op 4 april kan Spakenburg maximaal achtduizend toeschouwers verwelkomen op het sportpark. De thuisploeg heeft nog gekeken of het een optie was om het duel te verplaatsen naar een stadion van het formaat van Eredivisie-clubs om meer geld te genereren, maar Schoonebeek zag daar geen heil in. “De insteek is geweest om de wedstrijd thuis af te wikkelen”, geeft de voorzitter aan.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Spakenburg heeft wel vaker met het bijltje gehakt omtrent de vele toeschouwers. Zo wordt de derby tegen IJsselmeervogels jaarlijks gespeeld in de Jack’s League voor gemiddeld zo'n zevenduizend man. “Wij zijn er ook van overtuigd dat wij de halve finale van de KNVB Beker uitstekend kunnen organiseren. We hebben ook ervaring met wedstrijden met veel publiek in goede banen leiden, denk maar aan de Spakenburgse derby.”

In de halve finale van de KNVB Beker zal er ook een VAR aanwezig zijn. Het complex zal volhangen met 16 tot 24 camera’s om een zo goed mogelijk beeld te hebben voor de videoscheidsrechter. Door extra tribunes te plaatsen zal De Westmaat uitgebreid worden zodat er achtduizend supporters binnen kunnen komen. “We toveren ons sportpark om tot walhalla van het bekervoetbal. Dit gaat historisch worden”, zegt Schoonebeek.