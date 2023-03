AZ kan hoogst opmerkelijke debutant treffen tijdens uitduel met Lazio

Dinsdag, 7 maart 2023 om 13:12 • Wessel Antes

AZ neemt het dinsdagavond op tegen Lazio in de achtste finales van de Conference League. De Alkmaarders kunnen in het duel een debutant met een opvallende achternaam treffen: Romano Floriani Mussolini. De twintigjarige rechtsback is de achterkleinzoon van de in 1945 geëxecuteerde fascistische dictator Benito Mussolini. Floriani zat tijdens het uitduel met CFR Cluj voor het eerst op de bank en wacht nog op zijn eerste minuten in de hoofdmacht van Lazio.

Lazio heeft al sinds jaar en dag een omstreden reputatie. De aanhang van de club laat zich regelmatig van hun slechtste kant zien met fascistische, racistische en antisemitische uitingen. Floriani koos er eerder voor om met de achternaam van zijn vader te gaan spelen, hoewel zijn moeder dat liever anders had gezien volgens de NOS. Alessandra Mussolini, de kleindochter van de fascistische dictator, was ooit parlementslid van een neofascistische partij in Italië. Eerder gaf ze haar zoon de naam ‘Benito’ als tweede voornaam, als een eerbetoon aan zijn omstreden overgrootvader.

Floriani zelf liet tegenover de Italiaanse media weten dat hij niets met politiek heeft. Hij heeft maar één droom: het maken als profvoetballer. “Op de club word ik alleen beoordeeld op hoe ik speel en niet omdat mijn achternaam Mussolini is”, aldus Floriani. Toch lijkt hij ook in Italië te moeten vechten tegen de vooroordelen. De clubleiding van Lazio vecht daar overigens al jaren tegen, maar de harde kern zorgt vaak voor een lastige strijd. In 2017 deelden de ultra’s nog stickers uit van Anne Frank, afgebeeld in een shirt van aartsrivaal AS Roma.

Het lijkt erop dat Lazio-trainer Maurizio Sarri niet gaat starten met Floriani in de basis. De jonge rechtsback moet in de vermoedelijke opstelling van Lazio de ervaren Manuel Lazzari voor zich dulden. Maandag werd al bekend dat Ciro Immobile niet gaat spelen tegen AZ vanwege een spierblessure. Felipe Anderson, tweevoudig international van Brazilie, lijkt de spitspositie te gaan bekleden. Het is momenteel nog de vraag of Sarri sterspeler Sergej Milinkovic-Savic gaat sparen tegen de Alkmaarders.

Vermoedelijke opstelling Lazio: Maximiano; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Milinkovic-Savic/Vecino, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.