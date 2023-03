Elftal van de Week: historische recordzege zorgt voor Zwolse tint

Dinsdag, 7 maart 2023 om 15:00 • Wessel Antes • Laatste update: 16:11

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. In de 27ste speelronde zorgde PEC Zwolle voor een recordzege door FC Den Bosch met 13-0 te vernederen! Zes Zwollenaren hebben zich daardoor kunnen verzekeren van een plaatsje in het Elftal van de Week.

Liam Bossin wist zich afgelopen vrijdag ondanks een nederlaag van zijn FC Dordrecht tegen Almere City (0-1) te onderscheiden bij de Schapenkoppen. De Ierse Belg verrichtte maar liefst negen reddingen aan de Krommedijk. Routinier Cuco Martina was maandagavond belangrijk tijdens de zege van NAC Breda bij Jong PSV (1-2). De kersverse aanvoerder van de Brabanders was verantwoordelijk voor beide goals, waarbij met name het winnende doelpunt zeer fraai was.

Tijdens de historische zege van PEC vestigde Apostolos Vellios een bijzonder record: de Griek was verantwoordelijk voor de snelste hattrick (11 minuten en 22 seconden) vanaf de aftrap in de Keuken Kampioen Divisie sinds Opta deze statistiek bijhoudt. In totaal was Vellios vier keer trefzeker tegen Den Bosch. Linksback Bart van Hintum was ook zeer productief: de 36-jarige Ossenaar gaf maar liefst drie assists.

Elftal van de Week: Bossin (FC Dordrecht); Owusu (Willem II), Martina (NAC Breda), Hoogma (Heracles Almelo), Van Hintum (PEC Zwolle); Van den Belt (PEC Zwolle), Stuy van den Herik (TOP Oss), Van den Berg (PEC Zwolle); Taha (PEC Zwolle), Thy (PEC Zwolle), Vellios (PEC Zwolle).