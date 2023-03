Van de Ven vestigt bizar persoonlijk record: slechts twee spelers zijn sneller

Dinsdag, 7 maart 2023 om 12:03 • Wessel Antes

Micky van de Ven heeft afgelopen weekend tijdens de remise met Eintracht Frankfurt (2-2) zijn eigen snelheidsrecord aangescherpt. De 21-jarige verdediger van VfL Wolfsburg, die deel uitmaakt van de voorselectie van het Nederlands elftal, trok afgelopen zondag een sprint van maar liefst 36,35 kilometer per uur. In de Bundesliga waren alleen Bayern Leverkusen-aanvaller Moussa Diaby (36,52) en Borussia Dortmund-aanvaller Karim Adeyemi (36,65) sneller dit seizoen.

De voormalig Volendammer wordt dit seizoen door trainer Niko Kovac gebruikt als linksback en centrale verdediger. Van de Ven stond zondag naast de pijlsnelle Maxence Lacroix geposteerd in het centrum van de Wolfsburg-defensie. Dat had een reden: bij Eintracht Frankfurt speelt Randal Kolo Muani als spits. De snelle Fransman is bezig aan een indrukwekkend debuutseizoen in de Bundesliga en liet al elf treffers en twaalf assists noteren. Tegen de vijfvoudig international van les Bleus wist Van de Ven zijn eigen snelheidsrecord aan te scherpen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het oude record van Van de Ven stond op 35,87 kilometer per uur, waarmee hij al de snelste verdediger in de Bundesliga was dit seizoen. Dat record heeft hij nu eigenhandig uit de seizoensstatistieken gewerkt. In een eerder interview met de Wolfsburger Allgemeine Zeitung sprak Van de Ven over het geheim achter zijn snelheid. “Mij wordt vaak verteld dat ik de snelle benen van mijn moeder heb gekregen. Zij was de snelste uit mijn familie. We zijn trouwens een echte voetbalfamilie. Mijn ouders en zus hebben ook allemaal voetbal gespeeld.”

In gesprek met Kicker sprak Van de Ven na afloop van het duel met Eintracht over zijn toekomst bij Wolfsburg. Meerdere clubs zouden zich al bij de Duitse club hebben gemeld voor de diensten van de linkspoot. “De kans is groot dat ik hier blijf spelen. Misschien nog een jaar, misschien nog drie of vier jaar.” Bij de nummer acht van de Bundesliga ligt Van de Ven nog tot medio 2027 vast. Transfermarkt schat zijn waarde in op zo’n acht miljoen euro, al lijkt het erop dat Wolfsburg een stuk meer kan vragen.