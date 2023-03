Spaanse interesse in Feyenoord-spits Giménez neemt toe

(The Sun)

Manchester United heeft via een tussenpersoon contact gezocht met de zaakwaarnemer van Harry Kane. De spits van Tottenham Hotspur kan al langer rekenen op interesse van United en heeft een prijskaartje van circa 110 miljoen euro om zijn nek hangen. (The Sun)

Arsenal heeft momenteel de de beste papieren om Victor Osimhen in te lijven. Napoli houdt naar verluidt vast aan een torenhoge vraagprijs en wil de Nigeriaanse doelpuntenmachine niet voor minder verkopen dan honderdvijftig miljoen euro. (RAI)

De Mexicaanse spits is bezig aan een sterk eerste seizoen bij Feyenoord en zou zelf niet onwelwillend staan tegenover een langer verblijf in De Kuip.