‘Ten Hag ziet transfer van gewenste spits bemoeilijkt worden door clausule’

Dinsdag, 7 maart 2023 om 10:52 • Wessel Antes • Laatste update: 10:59

Hoewel Manchester United zeer geïnteresseerd is in de diensten van Tammy Abraham, is het nog maar de vraag of de spits van AS Roma volgend seizoen op Old Trafford speelt. The Athletic meldt dat komende zomer een clausule in werking treedt waardoor Chelsea de 25-jarige spits voor tachtig miljoen euro kan terughalen naar Stamford Bridge. In Rome ligt de boomlange Engelsman nog vast tot medio 2026.

Abraham lijkt een van de drie topkandidaten om de nieuwe spits van United te worden. In de voorbije maanden kwamen ook de namen van Harry Kane (Tottenham Hotspur) en Victor Osimhen (Napoli) vaak voorbij. Ten Hag zal komende zomer hoogstwaarschijnlijk afscheid nemen van Wout Weghorst, die in principe terugkeert naar Burnley, dat al bijna zeker is van promotie naar de Premier League. The Athletic weet dat the Red Devils momenteel het meest concreet zijn voor Abraham.

Een transfer van de elfvoudig international van Engeland, die sinds augustus 2021 voor Roma speelt, is echter gecompliceerd. Chelsea heeft bij de verkoop van Abraham contractueel vastgelegd dat hij twee seizoenen later voor een verdubbeling van de ontvangen transfersom weer overgenomen kan worden. Chelsea ontving in de zomer van 2021 veertig miljoen euro voor de spits, en kan hem binnenkort dus weer overnemen voor tachtig miljoen euro. Daarbij lijken de Londenaren zelf ook nog op zoek naar een spits voor de lange termijn.

Volgens Transfermarkt is de marktwaarde van Abraham nu 45 miljoen euro, wat zou betekenen dat Chelsea een stuk meer moet betalen dan hij waard is. Gedurende de afgelopen transferwinter liet de vermogende eigenaar Todd Boehly zien dat hij dat geen probleem vindt. The Blues gaven minstens 330 miljoen euro uit in januari. Dat bedrag kan nog oplopen door vele bonussen. United trok alleen de portemonnee voor Wout Weghorst, voor wie een huursom van drie miljoen euro is betaald. Daarnaast kwamen Marcel Sabitzer (Bayern München) en Jack Butland (Crystal Palace) op huurbasis naar Old Trafford toe.