Khvicha Kvaratskhelia maakt grote indruk: ‘Hij kan de Gouden Bal winnen’

Dinsdag, 7 maart 2023 om 11:07 • Davey de Laat • Laatste update: 11:12

Victor Osimhen steekt de loftrompet over zijn ploeggenoot Kvicha Kvaratskhelia. De 24-jarige Nigeriaan is een gouden duo met de linksbuiten van Napoli. De Georgiër is bij 27 goals betrokken in hetzelfde aantal wedstrijden in alle competities. Osimhen ziet een grote toekomst in het verschiet voor Kvaradona en denkt zelfs dat hij de beste van de wereld kan worden. “Ik geloof dat hij de Gouden Bal kan winnen”.

Osimhen won maandagavond tijdens een gala de prijs voor beste buitenlandse speler van Italië. De voormalig speler van Lille OSC is flink op schot in de Serie A. Hij is met negentien doelpunten de topscorer van de Italiaanse competitie. Osimhen wil zich niet vergelijken met Maradona, maar denkt een icoon voor de club te worden als Napoli na 33 jaar weer de landstitel pakt. “Ik beschouw mezelf nog niet als een icoon, totdat ik het doel heb bereikt dat de club zich dit seizoen heeft gesteld.”

Op het gala kreeg de Nigeriaans-international ook de vraag hoe het is om samen te spelen met Kvaratskhelia. “Een goede gast, dat had ik snel door”, begon Osimhen. “Iedereen houdt van hem in de kleedkamer. Om wat hij in het veld doet, maar ook om wat hij ernaast doet. Ik geloof dat hij in de komende jaren de Gouden Bal kan winnen, en ik hoop dat hij Napoli grote successen zal brengen.”

De ploeg van Luciano Spalletti verloor vrijdag met 0-1 van Lazio. Het was de eerste thuisnederlaag van Napoli dit seizoen in het Stadio Diego Armando Maradona. I Partenopei heeft ondanks de nederlaag een voorsprong van vijftien punten op nummer twee Internazionale. Op woensdag 15 maart staat de return in de Champions League op het programma. Daarin verdedigt Napoli een 2-0 voorsprong tegen Eintracht Frankfurt.