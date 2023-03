Niet iedereen baalt van blessure Neymar: ‘Ik kan hem niet meer verdragen’

Dinsdag, 7 maart 2023 om 09:54 • Wessel Antes • Laatste update: 10:11

Christophe Dugarry denkt niet dat de blessure van Neymar grote problemen gaat opleveren voor Paris Saint-Germain. Sterker nog: de voormalig wereldkampioen met Frankrijk (1998) denkt dat de Parijzenaren zonder de 31-jarige Braziliaan sterker zijn. Maandag werd bekend dat Neymar moet worden geopereerd aan zijn enkel, waardoor de sterspeler dit seizoen niet meer in actie zal komen. Dugarry laat in gesprek met RMC Sport blijken geen fan te zijn van de rechtspoot.

Dugarry denkt dat trainer Christophe Galtier niet zal balen van de blessure van Neymar. “Ik ben juist blij voor PSG dat Neymar geblesseerd is. Ik denk dat dit een ongelooflijke kans is voor Galtier. Het team is veel beter in balans met vijf verdedigers en Mbappé en Messi voorin.” Neymar raakte op 20 februari opnieuw geblesseerd aan zijn enkel tijdens het thuisduel met Lille OSC (4-3). De Parijzenaren boekten sindsdien zeges op Olympique Marseille (0-3) en Nantes (4-2).

Neymar heeft zich sinds zijn komst naar Frankrijk in 2017 niet populair gemaakt bij Dugarry. “Ik kan hem niet meer zien, ik kan het niet meer aan. Ik kan hem niet verdragen met zijn dribbels en die houding. Ik wil hem niet meer op het veld zien, ik word moe van hem!” Dugarry voorziet wel een probleem indien Kylian Mbappé of Lionel Messi geblesseerd raakt. “Hugo Ekitiké heeft aangetoond dat hij nog niet het gewenste niveau heeft, de andere aanvallers zijn ook middelmatig.”

Woensdag wacht voor PSG de return van de achtste finales van de Champions League tegen Bayern München. In het thuisduel wist nota bene Kingsley Coman, een jeugdproduct van de club, het enige doelpunt te noteren, waardoor de Fransen voor een lastige opgave staan. In München kan Galtier ook niet beschikken over Achraf Hakimi (dijblessure), Presnel Kimpembe (achillespeesblessure) en Renato Sanches (dijblessure). Bayern moet het doen zonder Lucas Hernández (knieblessure), Noussair Mazraoui (hartproblemen), Manuel Neuer (gebroken been) en Benjamin Pavard (schorsing).