Juventus verzint list om Barcelona-achtig fiasco te voorkomen

Dinsdag, 7 maart 2023 om 08:20 • Jordi Tomasowa

SC Freiburg krijgt donderdagavond in de achtste finale van de Europa League tegen Juventus minder steun van supporters dan gehoopt. Die Breisgauer reizen voor het heenduel af naar Turijn. Duitse supporters hebben massaal tickets aangeschaft via seizoenkaarthouders van Juve. Deze kaarten zijn nu echter door De Oude Dame en de Italiaanse autoriteiten geannuleerd. Daarmee hoopt Juve een soortgelijk fiasco als vorig seizoen tijdens Barcelona - Eintracht Frankfurt te voorkomen.

Freiburg laat in een reactie weten het besluit van Juve en de Italiaanse autoriteiten te betreuren. Kaarten die via de Duitse club voor het uitvak zijn gekocht, blijven wel geldig. Freiburg wijst er ook op dat alleen gepersonaliseerde tickets geldig zijn voor het heenduel in Turijn. De gegevens worden bij de ingang gecontroleerd en toegang is alleen mogelijk indien supporters ook beschikken over een geldig legitimatiebewijs. Een nieuwe personalisatie of het doorverkopen van tickets is dus niet mogelijk.

30,000 Eintracht Frankfurt fans marching through Barcelona on their way to the Camp Nou. All in white.



What a sight. #SGE #FCBSGE pic.twitter.com/OXw6Vunm75 — Felix Tamsut (@ftamsut) April 14, 2022

Volgens Freiburg worden de tickets die door supporters zijn gekocht via seizoenkaarthouders van Juve vergoed. Om de vele fans van de club tegemoet te komen, organiseert Freiburg in het eigen stadion een public viewing. Duitse fans krijgen de mogelijkheid om de heenwedstrijd in het Europa-Park Stadion op grote schermen te bekijken.

Met de maatregel lijkt Juve een soortgelijk scenario als vorig seizoen bij Barcelona te willen voorkomen. In return van de kwartfinale van de Europa League traden de Catalanen in eigen huis aan tegen Eintracht Frankfurt. Vóór, tijdens en na de wedstrijd ging het vooral over de minimaal 20.000 Eintracht-fans die in het Spotify Camp Nou zaten. Eintracht sprak op Twitter zelfs over 30.000 meegereisde supporters.

Officieel kreeg Eintracht 5.000 kaarten toegewezen van de UEFA voor de kwartfinale. Overdag werd al duidelijk dat er veel meer fans aanwezig waren in de stad en bij het openen van de poorten van het Camp Nou stroomden de Duitsers in groten getale binnen. Uiteindelijk waren er minimaal 20.000 supporters van de bezoekers present, maar mogelijk waren het er nog meer. Het leidde tot dusdanig veel frustratie bij Barça-aanhangers dat een deel van het thuispubliek het stadion halverwege tijdelijk verliet.