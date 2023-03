Jonk tekent bij in Volendam ondanks bestuurscrisis: ‘Grootst mogelijke onzin'

Dinsdag, 7 maart 2023 om 07:39 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 07:44

Wim Jonk gaat zijn contract bij FC Volendam tot medio 2026 verlengen, zo bevestigt de trainer tegenover De Telegraaf. Ondanks dat de club zich in bestuurlijk onrustig vaarwater bevindt, tekent Jonk toch bij. “Deze club is niet van de commissarissen of wie dan ook. We werken samen met de directie en het bestuur en daarmee vormen we één blok dat het beste voor heeft met FC Volendam.”

Volendam keerde dit seizoen na dertien jaar terug in de Eredivisie. Bij het Andere Oranje is er al langere tijd sprake van bestuurlijke chaos. De Raad van Commissarissen van de club droeg het dagelijks bestuur vorige maand op om de contracten van Team Jonk, een zestal functionarissen inclusief hoofdtrainer Wim Jonk, per 1 april op te zeggen. Daar was het bestuur, met algemeen directeur Jan Smit voorop, mordicus op tegen. Ook werd de beoogde aanstelling van Keje Molenaar als vicevoorzitter door de rvc tegengehouden.

Jonk geeft nu met een mondeling akkoord over een nieuw contract een duidelijk signaal af. “We realiseren ons dat het project nog niet af is. Deze club is nog niet duurzaam gezond. Daarom gaan we door en hecht ik er ook veel waarde aan dat de directie ook bijtekent. Dat is de volgende stap”, zegt de oefenmeester tegenover De Telegraaf.

Jonk heeft zich er nog niet bij neergelegd dat Molenaar geen vicevoorzitter wordt. “Nee, dat blijf ik ongelooflijk vinden. Ook Keje is een grondlegger van dit project en kan met zijn kennis en kunde als advocaat en oud-profvoetballer nog veel toevoegen. Hij kent de voetbal- en clubcultuur. Hoe hij is aangevallen en beschadigd, dat kan natuurlijk niet. Het nuchtere verstand moet terugkeren en we moeten door met zo’n sterk mogelijk team, dus ook met Keje.”

Jonk promoveerde afgelopen seizoen met FC Volendam naar de Eredivisie.

De trainer van Volendam begrijpt ook niet waar de weerstand tegen Team Jonk vandaan komt. “Dat vragen wij ons ook af. We zien onszelf als een soort bouwploeg die de club voor de komende jaren in de steigers zet, zodat we uiteindelijk zelf overbodig worden. Dus verhalen dat we op macht uit zijn, zijn echt de grootst mogelijke onzin. Met een goede opleiding, scouting, visie en organisatie kan FC Volendam tot in de lengte der jaren door.”

Voorzitter Jan Smit is ‘dolblij’ dat Jonk zijn contract bij Volendam gaat verlengen tot medio 2026. “De afgelopen maanden heb ik ook wel een aantal nachten wakker gelegen, omdat ik bang was dat onze gezamenlijke droom in duigen zou vallen. Maar gelukkig kiest Wim voor het sprookje en laat hij zijn hart spreken. Hij kan overal naar toe, maar toch wil hij met ons verder bouwen”, aldus Smit.