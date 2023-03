El Ahmadi wijst aanbod van Feyenoord af: ‘Maar vind het oprecht prachtig'

Dinsdag, 7 maart 2023 om 06:58 • Jordi Tomasowa

Karim El Ahmadi gaat niet aan de slag als jeugdtrainer van Feyenoord. De voormalig middenvelder heeft een aanbod van de Rotterdammers afgeslagen. El Ahmadi focust zich liever op het begeleiden van voetballers.

“Ik vind het oprecht prachtig dat ik jonge spelers, aan de hand van mijn opgedane ervaring in het topvoetbal, op weg mag helpen”, zegt El Ahmadi in Feyenoord Magazine. Hoofd jeugdopleiding Rini Coolen houdt de deur in ieder geval altijd open voor El Ahmadi, die in 2017 landskampioen werd met de Rotterdammers.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Het helpen doet hij echter liever in een andere rol dan als jeugdtrainer. “Het voetbal kan soms ongenadig hard zijn”, vertelt de oud-prof, die dit zelf ervoer toen hij in 2008 de overstap maakte van FC Twente naar Feyenoord. El Ahmadi moest in zijn beginperiode de nodige kritiek incasseren. “Opeens deugde er niets meer van me. Ik raakte verstijfd, werd bevangen door spanning. Voelde me zelfs schuldig naar de supporters van Feyenoord, dat ik een speler was die vijf miljoen euro had gekost en weinig liet zien."

“In mijn rol als spelersbegeleider probeer ik er nu voor te zorgen dat spelers de onzekerheid en twijfel niet meer hoeven te doorstaan. Mentale begeleiding is zó belangrijk voor jonge spelers. Pas toen ik me niet meer gek liet maken door alles wat er over me gezegd en geschreven werd ging ik presteren. In die zin kun je zeggen dat ik in Rotterdam volwassen ben geworden."