Nagelsmann start met één Nederlander; Galtier vindt strijdplan zonder Neymar

Woensdag, 8 maart 2023 om 19:35 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 20:04

De opstellingen van Bayern München en Paris Saint-Germain zijn bekend. Bayern-trainer Julian Nagelsmann heeft een basisplaats in huis voor Matthijs de Ligt, terwijl Daley Blind en Ryan Gravenberch het moeten doen met een reserverol. Aan de kant van PSG zijn Kylian Mbappé en Lionel Messi de voorste twee pionnen van trainer Christophe Galtier. De Parijzenaren moeten de 0-1 nederlaag van drie weken geleden zien goed te maken om de kwartfinale van de Champions League te bereiken. De wedstrijd begint om 21.00 uur en is te zien op RTL 7 en Ziggo Sport Voetbal.

Nagelsmann begint met Yann Sommer op doel. De Zwitser ziet het centrale verdedigingstrio Josip Stanisic, De Ligt en Dayot Upamecano voor zich. Kingsley Coman staat aan de rechterkant van het middenveld, terwijl Alphonso Davies de linkerkant bestrijkt. Joshua Kimmich en Leon Goretzka moeten voor de balans zorgen. Thomas Müller en Jamal Musiala staan achter spits Eric Maxim Choupo-Moting. Namens PSG moet Gianluigi Donnarumma zijn doel schoon zien te houden. Danilo Pereira, Sergio Ramos en Marquinhos zijn de verdedigers van dienst. Het middenveld wordt van rechts naar links gevormd door Achraf Hakimi, Fabián Ruiz, Marco Verratti en Nuno Mendes. Vitinha staat achter Mbappé en Messi geposteerd.

Na een 3-0 zege op Union Berlin was Bayern zaterdag ook te sterk voor VfB Stuttgart (1-2). De Ligt liet zich in de autostad gelden door een bal voor de lijn weg te halen en vervolgens voor de openingstreffer te zorgen. De centrumverdediger is in vorm en wist met zijn ploeggenoten tevens de nul te houden in de heenwedstrijd tegen PSG. In het Parc des Princes werd met 0-1 gewonnen dankzij een treffer van Parijzenaar Coman. De Fransman is er woensdagavond gewoon bij, in tegenstelling tot de geblesseerden Manuel Neuer en Lucas Hernández. Daarnaast is Benjamin Pavard geschorst na zijn dubbele gele kaart in Frankrijk. Sadio Mané is wel beschikbaar. De Senegalees is terug van een kuitbeenkwetsuur en maakte na zijn terugkeer tweemaal als invaller speelminuten. Mané begint net als Noussair Mazraoui op de bank.

Vanavond in Rondo: ??atthijs de ??igt ?? Vorig jaar deed de Nederlander in de uitzending nog geheimzinnig over een transfer, maar na zijn overstap naar Bayern München lijkt hij nu echt helemaal opgebloeid te zijn ??#ZiggoSport #Rondo #DeLigt pic.twitter.com/wFJhBgB9ys — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) March 6, 2023

PSG is koploper in de Ligue 1, maar kampt met de nodige kopzorgen. De ploeg van Galtier dreigt na de 0-1 nederlaag tegen Bayern uitgeschakeld te worden in het miljardenbal en moet het bovendien stellen zonder de geblesseerden Presnel Kimpembe en Neymar. Maandag werd bekend dat laatstgenoemde geopereerd worden aan zijn rechterenkel en daardoor drie tot vier maanden aan de kant staat. De benodigde doelpunten lijken daardoor van Messi en Mbappé te moeten komen. Beide spelers waren afgelopen weekend tegen FC Nantes (4-2 winst) trefzeker en zijn in goede vorm naar Beieren afgereisd. De treffer van Mbappé betekende dat hij zich mocht kronen tot topscorer aller tijden van PSG. Bovendien wist hij in zijn laatste twee wedstrijden in de Allianz Arena driemaal het net te vinden.

Opstelling Bayern München: Sommer; Stanisic, De Ligt, Upamecano; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Müller, Musiala; Choupo-Moting.

Opstelling Paris Saint-Germain: Donnarumma; Danilo, Marquinhos, Ramos; Hakimi, Fabián Ruiz, Verratti, Mendes; Vitinha; Mbappé, Messi.