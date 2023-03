Perez: ‘Hij is te zwaar en niet afgetraind.’ Sneijder: ‘Nee joh, is zijn bouw’

Dinsdag, 7 maart 2023 om 00:15 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:32

Kenneth Perez constateert duidelijk overgewicht bij Oussama Tannane, maar de analist van ESPN vindt zijn collega's van Veronica Offside niet aan zijn zijde. Wesley Sneijder nam het maandagavond samen met Andy van der Meijde op voor de aanvallende middenvelder van NEC, die een dag eerder onderuit was gegaan bij Ajax (1-0). "Dit is gewoon zijn bouw", aldus Sneijder.

Tannane kreeg zondagavond bij Dit was het Weekend ferme kritiek van Perez. De nummer 10 van NEC maakte ook tegen Ajax een goede indruk, maar zou volgens de Deen veel meer uit zijn loopbaan kunnen halen. "Deze sprint, dat is toch gewoon erg goed?", zei Perez aan de hand van beelden. Daarbij was Tannane met de bal aan de voet razendsnel vertrokken bij zijn achtervolgers van Ajax, om de bal op het juiste moment bij de diepste spits Landry Dimata af te leveren. "In het hedendaagse voetbal moet hij vijf keer per helft zo'n sprint trekken", zei Perez. "Alleen, dat lukt hem niet. Daar is hij fysiek niet goed genoeg voor. Hij is te zwaar en niet afgetraind."

?? Oussama Tannane is verre van blij met een aantal beslissingen van de arbitrage. "Ik ben Tannane, dus ik krijg ze altijd tegen" — ESPN NL (@ESPNnl) March 5, 2023

Van der Meijde leek in Veronica Offside aan te slaan op die uitlating van Perez. "Er wordt vaak over hem gezegd dat hij te zwaar is, en dat lijkt ook echt zo, maar dat is helemaal niet zo. Hij heeft misschien een grote borst, maar hij is niet dik", aldus Van der Meijde. Sneijder vulde aan: "Nee, het is zijn bouw. Hij is ook snel. Hij had een versnelling op het middenveld waarmee hij drie man voorbijging." Waarschijnlijk doelde de recordinternational op exact hetzelfde moment als Perez een dag eerder omschreef.

Tannane claimde na afloop een bewuste elleboogstoot te hebben gekregen van Edson Álvarez. "Het was expres, het was expres, kijk zelf maar", zei hij met veel overtuiging. "Maar ik ben Tannane, hè. Ik krijg hem altijd tegen." Sneijder reageerde daar maandag op. "Ze hadden veel duels samen. Achteraf zegt hij dat het geen rode kaart werd omdat hij Tannane is. Het is niet echt een elleboog van Álvarez, maar het is wel zo dat Tannane tegen Vitesse nagenoeg hetzelfde deed en daar wel een rode kaart voor kreeg. Daar was ook niet zoveel aan de hand, vond ik. Het probleem is dat hij alle schijn tegen heeft en dat komt ook door hemzelf."