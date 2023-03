Derksen is terug: ‘Hij kan het niet, leert het niet en hoort nooit in Oranje’

Maandag, 6 maart 2023 om 22:50 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:25

Johan Derksen is hersteld van griep en laat bij zijn terugkeer in Vandaag Inside aan duidelijkheid niets te wensen over: Kjell Scherpen zal nooit geschikt worden voor het Nederlands elftal, zo vindt de oud-linksback. In plaats daarvan zou Derksen de plek onder de lat bij Oranje weer vergeven aan Jasper Cillessen. "Scherpen zal het nooit leren", aldus Derksen in de dagelijkse talkshow.

Scherpen zit vooralsnog slechts in de voorselectie van Ronald Koeman, die zijn rentree maakt als bondscoach van Oranje en begint met een lastige uitwedstrijd in de EK-kwalificatie tegen Frankrijk. "Ik begrijp best dat hij Scherpen erbij zet, omdat hij de keeper van Jong Oranje is, maar dat komt doordat Nederland helemaal geen goede jonge keepers heeft. Die Scherpen kan het niet, die leert het nooit en die hoort nooit in het Nederlands elftal te komen."

Scherpen ging vrijdag opzichtig in de fout bij de thuiswedstrijd van Vitesse tegen AZ (0-1). De doelman verkeek zich op een houdbaar schot van Jesper Karlsson. "Hoe kan je daar nou zo naast zitten? Heel apart, dit", zegt René van der Gijp. "Dat gebeurt hem iedere wedstrijd", reageert Derksen. "Dat is structureel. En dat terwijl hij het ideale lichaam heeft voor een keeper. Hetzelfde lichaam als die Thibaut Courtois."

Derksen zou in plaats daarvan gaan voor Cillessen, die al het hele seizoen een stabiele indruk maakt bij NEC. Cillessen liet zich ook tegen Ajax (1-0 verlies) gelden, onder meer met een snelle reflex op een schot van dichtbij van Steven Bergwijn. "Cillessen stond goed te keepen", zag ook Derksen. "Die verdient echt een plaats in het Nederlands elftal." Cillessen viel zeer verrassend buiten de WK-selectie van Louis van Gaal, die koos voor Andries Noppert. "Van Gaal heeft voor de sfeer in het team gekozen, waar hij Cillessen niet geschikt voor vond. Koeman kiest gewoon voor de beste keeper", voorspelt de analist.