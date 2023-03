Derksen: ‘Als speler moet je tegen Ten Hag zeggen: rot op, met je smoesjes’

Maandag, 6 maart 2023 om 23:16 • Mart van Mourik • Laatste update: 23:22

Johan Derksen stoort zich aan ‘amateurpsycholoog’ Erik ten Hag, zo maakt hij maandagavond duidelijk tijdens het programma Vandaag Inside. Eerder op de dag werd bekend dat de manager van Manchester United zijn selectie ‘als straf’ naar het gejuich van de Liverpool-kleedkamer liet luisteren na de beschamende 7-0 nederlaag van zondag. Belachelijk, vindt Derksen: “Als speler moet je dan zeggen: rot even op joh, met je smoesjes.”

“Het kan een keer gebeuren. Natuurlijk man, uiteindelijk zijn het maar drie punten”, zo bagatelliseert collega-analyticus René van der Gijp de verliespartij van Manchester United in de Premier League tegen de aartsrivaal. “De grootste nederlaag uit de historie? Ach, niet groter maken dan het is. Afgelopen week schreef Ten Hag een brief aan de fans dat er nog veel meer zou gaan gebeuren. Nou, dan hebben we gezien, haha.”

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens de Daily Mirror heeft Ten Hag zijn spelers in de kleedkamer van Anfield gedwongen om in doodse stilte te luisteren naar de spelers van Liverpool die na afloop van het historische duel de overwinning vierden. De manager vertelde zijn spelers dat ze het ‘als motivatie moesten gebruiken om te voorkomen dat er nog eens op deze wijze verloren zou worden’. Daarnaast zou Ten Hag hebben aangegeven dat ‘de spelers geluk hadden dat ze terug mochten reizen naar Manchester met de spelersbus en niet samen met de supporters, die veel geld hadden betaald om zo’n verschrikkelijke wedstrijd te zien’.

“Dat zijn een beetje de amateurpsychologen die dan uit de hoek komen”, reageert Derksen op de opmerkelijke ‘straf’ van Ten Hag. “Als speler moet je dan zeggen: rot even op joh, met je smoesjes. Daar moet je niet voor openstaan. Kom op, we zijn geen kwajongens. We hebben een pak slaag gekregen. Ik heb dus ook zitten kijken, hè. En ik dacht: Weghorst, jij hebt op dit niveau echt niets te zoeken. Ik weet niet wat Erik met hem wil... Als je wint, dan kun je zeggen dat het marcheert met hem. Elf wedstrijden op rij ongeslagen? Of dat nou aan Weghorst ligt...”, besluit Derksen.