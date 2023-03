Matthijs de Ligt is diep onder de indruk: ‘Als je hem ziet... Dat wil ik ook’

Maandag, 6 maart 2023 om 22:30 • Mart van Mourik

Matthijs de Ligt is erg gelukkig in München, zo laat hij maandagavond weten op Ziggo Sport. Tijdens het programma Rondo vertelt de centrumverdediger van Bayern München onder meer dat hij veel vertrouwen heeft en dat hij geniet van de aanwezigheid van de overige Nederlanders bij de club. De teamgenoot die De Ligt het meest imponeert bij der Rekordmeister? Jamal Musiala.

“Of ik nog een ploeggenoot heb waar ik van onder de indruk ben? Nou, ik speel nu met Jamal Musiala bij Bayern”, vertelt De Ligt in gesprek met presentator Wytse van der Goot. “Als ik hem soms dingen zie doen op de training... Ik heb nog nooit iemand van dichtbij gezien die zó dribbelt. Dat zou ik ook wel graag willen kunnen”, lacht De Ligt. “Het is een geweldige speler en dit seizoen is hij denk ik ook een van onze belangrijkste spelers. Hij is onlangs ook pas twintig jaar oud geworden, dus er zit nog veel meer potentie in hem denk ik.”

Verder geeft De Ligt aantevreden te zijn met zijn rol in de ploeg bij Bayern. “Ik voel me op zich goed en ik heb sinds de winter eigenlijk bijna alles gespeeld. Het gaat hartstikke goed, het team speelt soms beter en soms minder, maar ik voel me hartstikke goed. Ik denk dat alle omstandigheden daaraan bijdragen. Deze club wil denk ik aanvallend voetballen en vooruit verdedigen, daar kom ik wel tot mijn recht. De Duitse cultuur lijkt op de Nederlandse.” In Italië moest hij vaker achteruitlopen, zo laat De Ligt weten.

Zijn periode bij Bayern München is tot dusver mede door de aanwezigheid oud-ploeggenoten van Ajax een warm bad gebleken, zo merkt hij op. “Het maakt het wel makkelijker. Het is fijn dat je mensen kent. Noussair (Mazraoui, red.) en Daley (Blind, red.) kende ik goed, maar met Ryan (Gravenberch, red.) heb ik bij Ajax niet zo heel lang samen gespeeld. Wel ken ik hem van Oranje natuurlijk. Het is fijn om Nederlands om je heen te hebben op wie je kan terugvallen.” Blind kwam afgelopen transferperiode over van Ajax en de clubleiding van Bayern won daaraan voorafgaand informatie in over de linksachter. “Ze hebben me van tevoren over Daley gebeld. Ik heb ze goede dingen verteld”, aldus De Ligt.