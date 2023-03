ADO raakt topuitgangspositie kwijt tegen Heracles; Cuco Martina lanceert NAC

Maandag, 6 maart 2023 om 22:02 • Laatste update: 22:35

ADO Den Haag heeft een mogelijke titel in de derde periode van de Keuken Kampioen Divisie niet meer in eigen handen. De ploeg van Dick Advocaat was bezig aan een wervelende periode, maar was maandagavond niet opgewassen tegen Heracles Almelo. De nummer twee van de competitie won dankzij treffers van Nikolai Laursen, Justin Hoogma en Rigino Cicilia simpel in de Hofstad: 0-3. Eén wedstrijd voor het einde staat Almere City FC nu bovenaan de periodestand; PEC Zwolle en NAC Breda volgen op één punt. De Bredanaren behaalden dankzij twee goals van ex-Feyenoorder Cuco Martina drie cruciale punten bij Jong PSV: 1-2. ADO staat nu vierde in de periodestand.

ADO Den Haag - Heracles Almelo 0-3

ADO was vooraf nog zonder puntenverlies in de derde periode en wist dat het door de enorme concurrentie in de periodestand moest winnen om de koppositie weer in handen te nemen. Advocaat had zijn belangrijkste spelers vorige week gespaard in de TOTO KNVB Beker tegen PSV (3-1 verlies), maar het mocht niet baten. ADO kwam echter al na elf minuten op achterstand door een doelpunt van Nikolai Laursen. De rechtsbuiten kon een voorzet van zijn collega-vleugelspits Emil Hansson binnenkoppen: 0-1.

Laursen verprutste na ruim een half uur spelen een vrije kans door van dichtbij recht op Sonny Stevens te schieten. De doelman van ADO redde dan ook, maar ging enkele minuten later fors in de fout door een houdbare voorzet van Laursen los te laten. Justin Hoogma tikte de rebound heel simpel binnen: 0-2. Na rust bleef Heracles eenvoudig op de been. Samuel Armenteros had de score kunnen vergroten, maar kreeg de bal een-op-een niet voorbij Stevens. Via een snelle uitbraak maakte Heracles in de 83ste minuut er alsnog 0-3 van. Het schot van Ismail Azzaoui werd aangeraakt door Cicilia, die de treffer op de naam kreeg.

Jong PSV - NAC Breda 1-2

De opvallendste man aan de kant van Jong PSV was Ismaël Saibari, die dit seizoen al tot dertien optredens kwam in de Eredivisie. Een fortuinlijke avond kende de aanvallende middenvelder overigens niet, want hij miste zowel in de eerste helft als in het tweede bedrijf een kans voor open doel. De beloftenploeg kreeg voor rust meerdere goede mogelijkheden, maar door het gebrek aan scherpte in de afronding stond het halverwege ‘slechts’ 1-0 dankzij een doelpunt van Fedde Leysen. Na de hervatting kantelde de wedstrijd en nam NAC het voortouw. In de 52ste minuut verzorgde Martina op aangeven van Boyd Lucassen de gelijkmaker, terwijl dezelfde doelpuntenmaker twintig minuten voor tijd de eindstand aantekende: 1-2. Ditmaal schoot de aanvoerder raak van buiten het zestienmetergebied.

Oei oei oei Ismael Saibari ?? Hier ontsnapt @NACnl aan een late gelijkmaker. pic.twitter.com/xbytABOHXC — ESPN NL (@ESPNnl) March 6, 2023

Jong AZ - Willem II 2-2

Willem II had in Wijdewormer slechts zeven minuten nodig om op voorsprong te komen. Elton Kabangu trok vanaf links naar binnen om de bal vervolgens via de onderkant van de lat achter keeper Daniel Deen te werken: 0-1. Jizz Hornkamp wist de score vervolgens vanaf de strafschopstip te verdubbelen, nadat hij zelf onrechtmatig onderuit was gehaald: 0-2. Na rust deed Jong AZ wat terug dankzij een fraaie treffer van invaller Jurre van Aken: 1-2. In de slotseconde gaf Willem II de zege alsnog uit hadden. Jayden Addai wist Kostas Lamprou in de korte hoek te verschalken: 2-2.

De Graafschap - Helmond Sport 2-0

Alexander Büttner demonstreerde op De Vijverberg dat hij nog altijd een piekfijne voorzet in huis heeft. In de vijftiende minuut bediende de linkspoot Devin Haen, die de bal via de grond achter Mike Havekotte wist te knikken: 1-0. Na rust was Haen met zijn hoofd ook verantwoordelijk voor de tweede treffer van de avond. Helmond Sport-verdediger Mees Kreekels leverde de bal op kinderlijke wijze in, waarna Basar Önal de spits voorzag van een perfecte voorzet: 2-0. Daardoor klimt De Graafschap twee plekken op de ranglijst.

Jong Ajax - TOP Oss 1-2

Het toegestroomde publiek op Sportcomplex De Toekomst werd in de eerste helft niet vermaakt. TOP Oss benutte vlak voor rust een van de spaarzame kansen. Kay Tejan slaagde er een-op-een niet in om Charlie Setford uit te kappen, maar kon in een soort verlengde rebound alsnog binnenkoppen: 0-1. Jong Ajax zette na rust aan, maar kreeg het deksel in de 57ste minuut op de neus. Tejan kon vrij aannemen, wegdraaien en binnenschieten: 0-2. Binnen vier minuten daarna maakte Kristian Hlynsson aan de overzijde een simpele rebound, nadat een schot van Francisco Conceição half gekeerd was: 1-2.

Jong FC Utrecht - Roda JC Kerkrade 1-3

Roda JC pakte de voorsprong in de 22ste speelminuut. Na een duw in de rug van Terrence Douglas besloot arbiter Clay Ruperti een strafschop toe te kennen. Dylan Vente nam zijn verantwoordelijkheid en schoot op overtuigende wijze de 0-1 binnen. Hoewel Jong FC Utrecht na een uur spelen op gelijke hoogte kwam dankzij een benutte penalty van Anthony Descotte, raakte Roda JC niet in de war. Binnen een minuut na de gelijkmaker tekende Vente uit een lastige hoek de 1-2 aan. In de slotminuten liep Roda nog verder weg bij de Utrechtse beloftenploeg. Nadat eerst de lat werd geraakt en Arjen van der Heide vervolgens oog in oog met doelman Thijmen Nijhuis niet wist te scoren, zorgde Anthony Limbombe in de 94ste minuut wél voor de 1-3.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 27 19 3 5 45 60 2 Heracles Almelo 27 18 3 6 44 57 3 Almere City FC 27 15 4 8 10 49 4 VVV-Venlo 27 13 6 8 3 45 5 Willem II 27 12 8 7 14 44 6 FC Eindhoven 27 12 6 9 -2 42 7 MVV Maastricht 27 12 5 10 3 41 8 Jong AZ 27 11 7 9 4 40 9 NAC Breda 27 12 4 11 -2 40 10 Roda JC Kerkrade 27 11 4 12 0 37 11 De Graafschap 27 10 6 11 4 36 12 Telstar 27 9 9 9 -12 36 13 ADO Den Haag 27 9 8 10 -7 35 14 Jong PSV 27 8 8 11 -2 32 15 TOP Oss 27 9 3 15 -15 30 16 Helmond Sport 27 8 5 14 -20 29 17 Jong Ajax 27 6 10 11 -5 28 18 FC Den Bosch 27 8 3 16 -28 27 19 FC Dordrecht 27 7 5 15 -13 26 20 Jong FC Utrecht 27 5 5 17 -21 20