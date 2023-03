Doorbraak in Rotterdam: grootste partij wil weer Ajax-fans toelaten in De Kuip

Maandag, 6 maart 2023 om 21:09 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 21:14

Leefbaar Rotterdam, de grootste politieke partij van de stad, wil vanaf volgend seizoen starten met het toelaten van Ajax-fans in De Kuip bij wedstrijden tegen Feyenoord. De lokale partij zal daarover in gesprek gaan met burgemeester Ahmed Aboutaleb, die zegt daarvoor open te staan. "We moeten het weer gaan proberen", aldus Leefbaar-raadslid Ingrid Coenradie tegenover het Algemeen Dagblad.

Sinds het in februari 2009 compleet uit de hand liep tussen de rivaliserende supportersgroepen bij een editie van Ajax - Feyenoord in de Eredivisie zijn er geen uitsupporters van de clubs meer aanwezig geweest bij de Klassieker. Zaterdag werden de aartsrivalen bij de loting voor de halve finale van de TOTO KNVB Beker opnieuw aan elkaar gekoppeld. De gemeente Rotterdam besloot snel daarna dat bij de bekereditie in De Kuip opnieuw géén fans van Ajax aanwezig mogen zijn. "Een merkwaardige beslissing, want wij zijn niet gekend", klaagde Ajax-trainer John Heitinga op de persconferentie na het duel met NEC (1-0 winst).

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Als het aan Leefbaar Rotterdam ligt, is een kleine groep Ajax-fans na de zomer in het nieuwe seizoen wél weer welkom in de havenstad. De lokale partij heeft 10 van de 45 zetels in de gemeenteraad en is daarmee veruit de grootste in Rotterdam. Leefbaar zit in het college van burgemeester en wethouders (het dagelijkse bestuur) met de VVD, D66 en DENK. De PvdA levert met Aboutaleb sinds jaar en dag de burgemeester van Rotterdam.

Aboutaleb is al een decennium zeer terughoudend in het toelaten van Ajax-fans in Rotterdam, maar Leefbaar wil dat doorbreken. "Niet meteen met een dubbel uitvak, laten we het opbouwen en met een kleine groep beginnen, inclusief strenge begeleiding", zegt Coenradie. "Natuurlijk is het spannend, maar we moeten niet in angst blijven hangen." Coenradie heeft zelf een seizoenkaart bij Feyenoord.

"Ik mis het", vertelt het gemeenteraadslid van Leefbaar. "Die rivaliteit tussen Feyenoord en Ajax is één van de dingen die voetbal magisch maken. Ik weet dat er ook een lelijke kant is, maar we moeten ons niet laten leiden door angst. Het idee was ooit om tijdelijk geen uitfans toe te laten, maar ik vraag me af wat er de afgelopen jaren is gebeurd om het weer mogelijk te maken. We moeten de stap weer een keer durven te wagen, anders blijft dit voor eeuwig zo."