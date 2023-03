Supersub Dessers ziet heldenrol in blessuretijd alsnog aan zich voorbijgaan

Maandag, 6 maart 2023 om 20:33 • Wessel Antes • Laatste update: 20:42

Cremonese is er maandagavond ondanks twee doelpunten van Cyriel Dessers niet in geslaagd om een resultaat over te houden aan de uitwedstrijd bij Sassuolo: 3-2. De 28-jarige spits begon op de bank en viel in de rust bij een 2-0 achterstand in. Vervolgens was hij met zijn vijfde en zesde treffer voor Cremonese verantwoordelijk voor een comeback van de Italiaanse laagvlieger, die de wedstrijd in blessuretijd alsnog uit handen gaf.

Bijzonderheden:

Dessers moest in Città del Tricolore genoegen nemen met een plek op de bank, maar mocht in de rust aantreden als vervanger van Felix Afena-Gyan. Op dat moment stond zijn club al met 2-0 achter. Een vrije trap van Armand Lauriente en een schot uit de draai van Davide Frattesi waren doelman Marco Carnesecchi te machtig. In de 61ste minuut profiteerde Dessers van slordig uitverdedigen van Martin Elic, waarna hij met links op koelbloedige wijze de 2-1 afrondde. Bij de 2-2 verzilverde hij een uittrap van doelman Carnesecchi door keeper Andrea Consigli te omspelen, om vervolgens de 2-2 binnen te schuiven. Uiteindelijk bleken zijn doelpunten niets waard: in blessuretijd was Nedim Bajrami met een heerlijke dropkick verantwoordelijk voor de winnende treffer: 3-2.

Dessers op weg naar 2-1.

Wedstrijdverloop:

26’ 1-0 Armand Lauriente

41’ 2-0 Davide Frattesi (assist: Armand Lauriente)

62’ Cyriel Dessers

83’ Cyriel Dessers (assist: Marco Carnesecchi)

90+2’ Nedim Bajrami (assist: Armand Lauriente)