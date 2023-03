Ajax is ontevreden met Brobbey en wil nieuwe spits plus 3 andere versterkingen

Maandag, 6 maart 2023 om 20:18 • Mart van Mourik • Laatste update: 20:56

Ajax gaat zich komende transferzomer op meerdere plekken in de as versterken, zo maakt Mike Verweij maandagavond bekend. In de podcast Kick-off van De Telegraaf laat de clubwatcher van Ajax weten dat er afgelopen week ‘compositiegesprekken’ zijn geweest binnen de club waarin het te bouwen elftal voor het nieuwe seizoen ter sprake kwam. De Amsterdammers willen in de as in ieder geval in iedere linie een versterking, terwijl er ook gezocht zal worden naar een nieuwe derde doelman.

“Ik begreep dat er afgelopen week gesprekken zijn geweest: de zogeheten compositiegesprekken”, zo opent Verweij in de podcast. “In de gesprekken wordt er gezocht naar de invulling van de posities op het veld bij Ajax voor volgend jaar. Er wordt gezocht naar nieuwe mensen in de as. Ajax zoekt een derde keeper, een nummer 3, een nummer 6 en een nummer 9. Naar een 9 wordt gezocht omdat Tadic natuurlijk geen echte spits is en Brobbey er niet in is geslaagd om onmiddellijk eerste spits te zijn. Ajax gaat dus op zoek naar nieuwe spelers.”

“De grote vraag is dus wel: kun je Heitinga over volgend seizoen laten beslissen als je nog niet eens zeker weet of hij blijft”, vervolgt Verweij. “Of hij blijft hangt namelijk volledig af van de resultaten. Misschien heb je volgend jaar wel een andere trainer, maar iemand zal over volgend seizoen moeten beslissen. Het is een hele rare situatie en ik kan het voor de 832ste keer roepen, maar Ajax heeft gewoon heel snel een technisch directeur nodig.”

Of Heitinga ook na dit seizoen nog trainer is van Ajax 1, is volgens Verweij ook binnen Ajax vooralsnog volkomen onduidelijk. Hoewel de resultaten van Ajax niet tegenvallen in de Eredivisie, ziet de journalist bij Ajax nog wel voldoende ruimte voor verbetering. “Ik vind dat de spelers een probleem hebben als ze van balverlies in balbezit komen. Er zijn geen diepteloopacties of opofferingsloopjes. Het is gewoon totaal niet dynamisch en heel plichtmatig. De verdedigers delen ook in de malaise. Ik vind dat Jurriën Timber zich ook een beetje aan het verstoppen is. Ajax is qua resultaten op de goede weg, maar als je op deze manier doorgaat dan komt het moment een keer dat je punten gaat verspelen”, besluit Verweij.