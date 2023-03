Spartak schaart zich achter Promes en verzint reden voor paspoortaanvraag

Maandag, 6 maart 2023 om 19:35 • Laatste update: 19:40

Spartak Moskou hoopt dat Quincy Promes op korte termijn over de Russische nationaliteit beschikt. De nummer twee van de Russische Premier League trekt zich niets aan van de strafzaak die in Nederland tegen de 31-jarige aanvaller loopt en is nog altijd bezig met een tweede paspoortaanvraag voor de sterspeler. Het eerste verzoek werd afgewezen door het Ministerie van Sport in Rusland, maar Spartak is er heilig van overtuigd dat Promes het paspoort heeft verdiend.

Via Spartak hoopt Promes een Russisch paspoort in bezit te krijgen. Advocaat Robert Malewicz stelt dat het initiatief vanuit de club is gekomen, zodat de vijftigvoudig international van het Nederlands elftal makkelijker mee kan op trainingskampen buiten Rusland. Nu moet Spartak daarvoor eerst een visum aanvragen. Malewicz benadrukt dat de aanvraag niets te maken heeft met de strafzaak die in Nederland tegen Promes loopt.

Op het Russische sportkanaal Match TV verklaarde Dmitry Zelenov, perschef van Spartak, waarom de club vindt dat Promes een Russisch paspoort moet krijgen. “Vanuit het oogpunt van onze club en fans verdient Promes het Russische staatsburgerschap. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de Russische sport, heeft meer dan tweehonderd wedstrijden achter zijn naam staan voor Spartak en staat op het punt om zijn honderdste doelpunt voor ons te maken. Ons land moet nu met hem meedenken.” Promes staat momenteel op 203 wedstrijden voor Spartak, verdeeld over twee periodes. Daarin was hij goed voor 99 doelpunten en vijftig assists.

Promes stond afgelopen vrijdag in Amsterdam terecht voor het neersteken van zijn neef. Laatstgenoemde daagde de rechtspoot voor de rechter wegens poging tot moord. Hoewel Promes dat motief volgens het Openbaar Ministerie wel degelijk kenbaar maakte tijdens en na de steekpartij, is er volgens justitie onvoldoende reden om aan te nemen dat dat gemeend was. Ook nam Promes naar oordeel van het OM niet het aanmerkelijke risico dat zijn neef zou overlijden, omdat hij hem in zijn been raakte. De aanvaller, die tijdens het steekincident nog voor Ajax speelde, was zelf overigens niet aanwezig bij de rechtszaak. Malewicz liet donderdag weten dat zijn cliënt zijn contract bij Spartak niet op het spel wil zetten door contractuele verplichtingen niet na te komen.