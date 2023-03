Perez: ‘Eerst was hij het lachertje in stadions, nu kan Ajax niet zonder hem'

Maandag, 6 maart 2023 om 19:26 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:31

Kenneth Perez is blij dat trainer John Heitinga ervoor kiest om Calvin Bassey links in het centrum te zetten. De analyticus laat tijdens Voetbalpraat weten dat het pijn aan zijn ogen deed om de Nigeriaans international op de linksbackpositie te zien spelen onder coach Alfred Schreuder, maar dat Bassey inmiddels een onmisbare schakel is geworden in het Ajax van Heitinga.

“Het is wel grappig hoe het werkt: hij werd weggezet als een lachertje in de stadions”, opent Perez bij ESPN desgevraagd over het optreden van Bassey tegen NEC (1-0). “Het klopte ook wel, want toen kwam hij in zijn zwakte te staan. Hij moest gaan voetballen, maar dat kan hij gewoon niet zo heel goed. Het is wel iets wat een trainer moet kunnen. Het is moeilijk, maar je moet alle elf, of zelfs twintig spelers, in hun kracht zetten en niet in hun zwakte.”

“Kijk maar eens naar wereldspelers, zoals Busquets bij Barcelona”, vervolgt de analist. “Zet hem in hele grote ruimtes die hij niet kan belopen, en dan denk je: wat is dat een matige speler. Hij komt dan in zijn zwakte. Hetzelfde geldt voor Bassey. Als linksback aan de bal... dat deed wel echt pijn aan je ogen.” Tot het duel met FC Volendam (1-1) werd Bassey vooral op de linksachterpositie geposteerd, maar sinds de komst van Heitinga wordt hij in het defensieve hart opgesteld.

“Het Ajax van nú kan eigenlijk niet zonder Bassey als linkercentrumverdediger”, gaat Perez verder. “Met zijn snelheid en kracht kan hij gewoon heel veel belopen en alle fouten van Ajax met drukzetten oplossen. Het duurde wel even voordat Heitinga het door had, want ook hij heeft natuurlijk geschoven met onder meer Álvarez naar achteren. Het was natuurlijk wel vrij duidelijk dat Álvarez totaal niet gelukkig was en ook Taylor op zijn positie niet gelukkig was. Na vier, vijf wedstrijden heeft hij de oplossing denk ik wel gevonden.”