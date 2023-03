Pascal Jansen voert één wijziging door bij AZ voor kraker tegen Lazio

Dinsdag, 7 maart 2023 om 17:45 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 18:46

Pascal Jansen heeft de opstelling van AZ voor he Conference League-duel met Lazio bekendgemaakt. De oefenmeester heeft weinig verrassingen in petto voor de ploeg van trainer Maurizio Sarri. Jansen voert één wijziging door ten opzichte van de gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen Vitesse (0-1) van afgelopen vrijdag. Aanvoerder Jordy Clasie keert na zijn schorsing in Arnhem terug op het middenveld. De kraker tegen Lazio vangt om 18.45 uur aan en is te zien op Veronica en ESPN.

Mathew Ryan verdedigt het Alkmaarse doel. Jansen heeft in zijn defensie nog steeds weinig smaken om uit te kiezen. Yukinari Sugawara en Milos Kerkez starten als backs, terwijl de achttienjarige Wouter Goes en Pantelis Hatzidiakos het hart van de Alkmaarse defensie vormen. Op het middenveld kiest Jansen voor het trio Tijjani Reijnders, Clasie en Sven Mijnans. Clasie komt in de ploeg voor Djordje Mihailovic. In de voorhoede moeten Jens Odgaard, Vangelis Pavlidis, Jesper Karlsson het nodige gevaar stichten.

Lazio

Lazio is bezig aan een flinke opmars in de Serie A. De equipe van Sarri won zijn laatste drie competitieduels, waardoor het momenteel derde staat. In de Conference League hopen de Romeinen in de voetsporen te treden van aartsrivaal AS Roma, dat het toernooi vorig jaar won ten koste van Feyenoord. Flinke tegenvaller is het ontbreken van Ciro Immobile. De topscorer aller tijden van i Biancocelesti kampt met een dijbeenblessure. De 33-jarige spits deed vrijdag nog wel negentig minuten mee in de wedstrijd tegen koploper Napoli, waar de manschappen van Sarri verrassend met 0-1 wonnen.

AZ gaat eveneens met een goed gevoel het duel van dinsdagavond in. De ploeg won vrijdag met 0-1 van Vitesse en houdt zodoende maximale druk op titelconcurrenten Feyenoord, Ajax en PSV. AZ zal het scenario van de thuiswedstrijd van Lazio tegen Feyenoord eerder dit seizoen willen voorkomen. De Rotterdammers keken toen binnen een halfuur tegen een 3-0 achterstand aan. Jansen gaf al aan dat er een applaus volgde bij zijn spelers, nadat Lazio aan de Alkmaarders werd gekoppeld. "Dat was vooral om de grootte van de club lijkt me", vertelde hij.

Bij AZ heerst al maanden een volle ziekenboeg. Met name in de achterhoede is de spoeling dun voor Jansen. Bruno Martins Indi, Sam Beukema, Zinho Vanheusden, Maxim Dekker, Dani de Wit en Riechedly Bazoer ontbreken allemaal in de 21-koppige selectie. De achttienjarige Goes vult zijn rol als centrumverdediger tot op heden uitstekend in en mag het ook in Rome vanaf het begin laten zien. Jeugdspelers Rome-Jayden Owusu-Oduro en Mexx Meerdink zijn wel meegevlogen naar Rome en mogen voor het eerst hopen op speelminuten in de hoofdmacht.

Opstelling Lazio: Maximiano; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Anderson, Zaccagni.

Opstelling AZ: Ryan; Sugawara, Goes, Hatzidiakos, Kerkez; Reijnders, Clasie, Mijnans; Odgaard, Pavlidis, Karlsson.