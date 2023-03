Valentijn constateert matchfixing in Nederland en doet oproep aan KNVB

Maandag, 6 maart 2023 om 18:20 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:30

Valentijn Driessen heeft in Nederland een geval van matchfixing gezien, zo laat hij maandag weten in een video-item van De Telegraaf. De journalist weet zo goed als zeker dat FC Den Bosch afgelopen vrijdag in de Keuken Kampioen Divisie bewust met 13-0 verloor van PEC Zwolle. Voormalig FC Den Bosch-trainer Jack de Gier kreeg na het weekend, volgens Driessen onterecht, te horen dat hij per direct moet vertrekken bij de club.

Maandagochtend meldde de club via zijn officiële kanalen dat De Gier niet langer de trainer is van FC Den Bosch. Het besluit van het bestuur is het directe gevolg van de oorwassing van afgelopen vrijdag op bezoek bij PEC Zwolle, toen de Noord-Brabanders met maar liefst 13-0 onderuitgingen. De Gier zou na dit seizoen sowieso al stoppen in De Vliert, maar hij kreeg dus enkele maanden eerder al zijn congé.

Driessen steekt niet onder stoelen of banken dat hij het ontslag van de voormalig coach ongegrond vindt. “Jack de Gier kan natuurlijk niets doen aan die 13-0. Het zijn de spelers die het gedaan hebben. Ik zou zelfs voor niemand van FC Den Bosch mijn hand in het vuur steken, want ik denk dat er spelers zijn die op hun eigen wedstrijd hebben gegokt. Je hoort er niemand over, maar dit riekt natuurlijk aan alle kanten naar matchfixing.”

“Een club die 0-0 speelt tegen ADO Den Haag en vijf dagen later met 13-0 verliest van PEC Zwolle”, vervolgt Driessen. “Dat bestaat gewoon niet. Zo naïef wil ik niet zijn. Misschien kan KNVB de gokpatronen opvragen bij de ‘Unibets’ van deze wereld om te kijken of er bijzondere aantallen weddenschappen naar voren komen”, aldus de journalist.