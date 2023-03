Ten Hag straft zijn selectie op creatieve doch pijnlijke wijze in de kleedkamer

Maandag, 6 maart 2023 om 18:00 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:18

Erik ten Hag heeft de selectie van Manchester United flink aangepakt na de ongekende oorwassing tegen aartsrivaal Liverpool (7-0). De selectie van the Red Devils werd op Anfield al gestraft door de manager en moest maandagochtend om stipt 09.00 uur op het trainingsveld staan. Ten Hag zou ze daarna woedend hebben toegesproken.

Volgens de Daily Mirror heeft Ten Hag zijn spelers in de kleedkamer van Anfield gedwongen om in doodse stilte te luisteren naar de spelers van Liverpool die na afloop van het historische duel de overwinning vierden. De manager vertelde zijn spelers dat ze ‘het als motivatie moesten gebruiken om zo te voorkomen dat ze nog eens tegen zo’n nederlaag aanlopen’. Daarnaast zou Ten Hag hebben aangegeven dat ‘de spelers geluk hadden dat ze terug mochten reizen naar Manchester met de spelersbus en niet samen met de supporters, die veel geld hadden betaald om zo’n verschrikkelijke wedstrijd te zien’.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De manager zou zijn spelers ook hebben gewaarschuwd dat als zo’n historische nederlaag nog eens zou gebeuren, ze terug worden gezet naar Manchester United Onder 21. Ten Hag heeft zijn selectie daarnaast aangespoord om meer gebruik te gaan maken van de Nederlandse sportpsycholoog Rainier Koers. “De manager wil niet dat zijn spelers terugvallen in de negatieve spirit die vorig seizoen rond de club hing. Daarom wil hij dat ze meer met de aanwezige sportpsycholoog gaan werken”, laat een bron binnen de club weten aan de Britse krant.

Het duel met Liverpool eindigde zondagmiddag in een ongekende oorwassing voor United. Cody Gakpo nam vlak voor rust de openingstreffer voor zijn rekening, waarna the Reds de ploeg van Ten Hag in het tweede bedrijf compleet vernederden. Darwin Núñez en Gakpo zetten de stand binnen vijf minuten op 3-0, waarna een dubbelslag van Mohamed Salah, een kopbal van Núñez en een treffer van de in de zomer vertrekkende Roberto Firmino de eindstand bepaalden: 7-0. De ploeg van Jürgen Klopp kwam door de overwinning op drie punten afstand van nummer vier Tottenham Hotspur, die wel één wedstrijd meer heeft gespeeld.