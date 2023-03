PSG komt daags voor CL-clash met slecht nieuws: seizoen over voor Neymar

Maandag, 6 maart 2023 om 17:51 • Wessel Antes • Laatste update: 18:09

Paris Saint-Germain zal Neymar de rest van het seizoen moeten missen. De 31-jarige sterspeler moet geopereerd worden aan zijn rechterenkel en zal daardoor drie tot vier maanden aan de kant staan, zo laat de club weten via de officiële kanalen. Neymar had de afgelopen jaren al vaker problemen met de bewuste enkel en PSG kan het zich niet veroorloven om nog langer risico te nemen met de Braziliaan. Neymar kwam sinds het thuisduel met Lille OSC (4-3 winst) op 19 februari al niet meer in actie voor de Franse grootmacht.

Via de clubwebsite geven de Parijzenaren uitleg bij de blessure van Neymar. “Neymar heeft de afgelopen jaren problemen gehad met instabiliteit in zijn rechterenkel. De laatste enkelblessure, die hij op 20 februari opliep, heeft de medische staf van PSG doen besluiten om een operatie aan te bevelen om een groot risico op herhaling te voorkomen. Alle experts hebben die noodzaak bevestigd”, aldus de Franse koploper, die de afgelopen twee duels zonder Neymar wist te winnen van Olympique Marseille (0-3) en FC Nantes (4-2).

Neymar zal geopereerd worden in de Qatarese hoofdstad Doha en kan pas na afloop van het seizoen weer de groepstraining hervatten. De rechtspoot was onder trainer Christophe Galtier bezig aan een ijzersterk seizoen, maar gaat door zijn enkelblessure wederom geen heel seizoen voltooien. Neymar kwam dit seizoen tijdens 29 officiële wedstrijden in actie voor de Parijzenaren, waarin hij goed was voor achttien doelpunten en zeventien assists. De superster, die in augustus 2017 voor 222 miljoen euro overkwam van Barcelona, heeft vrijwel ieder seizoen last gehad van blessures.

Woensdag wacht voor PSG de return van de achtste finale van de Champions League tegen Bayern München. In het thuisduel wist nota bene Kingsley Coman, een jeugdproduct van de club, het enige doelpunt te noteren, waardoor de Fransen voor een lastige opgave staan. In München kan Galtier ook niet beschikken over Achraf Hakimi (dijblessure), Presnel Kimpembe (achillespeesblessure) en Renato Sanches (dijblessure). Bayern moet het doen zonder Lucas Hernández (knieblessure), Noussair Mazraoui (hartproblemen), Manuel Neuer (gebroken been) en Benjamin Pavard (schorsing).