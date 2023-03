Goals & Gossip: Romário's dochter zet stap naar OnlyFans na Instagram-succes

Maandag, 6 maart 2023 om 17:42 • Laatste update: 17:46

Danielle Favatto, de vierde dochter van oud-aanvaller Romário, heeft besloten de stap te zetten naar OnlyFans (ongecensureerde website voor volwassenen). Ze was dusdanig te spreken over haar succes op Instagram dat ze haar carrière naar een ander niveau wil tillen. "Ik heb mijn OnlyFans-profiel gemaakt om iets meer te delen over mijn ervaringen als jonge moeder", verklaart de 25-jarige Favatto, die een dochter heeft met Atlético Catarinense-middenvelder Fabio Henrique. Romário, die inmiddels 57 jaar oud is, is momenteel senator van Rio de Janeiro.