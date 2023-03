NEC wil tendens doorbreken en nodigt wél Vitesse-supporters uit

Maandag, 6 maart 2023 om 16:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 18:14

NEC gaat tijdens de wedstrijd tegen aartsrivaal Vitesse op 16 april vijfhonderd uitsupporters toelaten, zo melden de Nijmegenaren op de clubwebsite. De laatste twee Gelderse derby’s werden zonder uitfans gespeeld, maar daar komt dus verandering in. NEC laat wel weten dat het besluit, tot op de ochtend van de wedstrijd, nog teruggedraaid kan worden als daar aanleiding toe is.

Vorig seizoen ging het bij NEC – Vitesse (0-1) mis. Na het duel ontstonden er rellen rondom het stadion en moest de politie ingrijpen. Daarom was er in hetzelfde seizoen ook geen uitpubliek toegestaan tijdens de derby in GelreDome. Afgelopen januari bleven de NEC-supporters weg tijdens het duel met Vitesse (0-0) omdat de Arnhemmers niet het volledige uitvak beschikbaar stelden. Bij de thuiswedstrijd van NEC tegen de aartsrivaal in april is er dus wél uitpubliek aanwezig. “Bij eventuele ongeregeldheden voorafgaand aan de wedstrijd, of aanwijzingen daartoe, kan dit besluit worden herzien. Zo nodig op de ochtend voor de wedstrijd”, laten de Nijmegenaren weten in een bericht op de website.

De algemeen directeur van NEC, Wilco van Schaik, gaat ervan uit dat de wedstrijd goed gaat verlopen. “We hebben er vertrouwen in dat de clubs en supporters hebben geleerd van de vorige editie in Nijmegen. Met dat vertrouwen in ons achterhoofd hebben we gehandeld en hebben we besloten om vijfhonderd supporters van Vitesse te ontvangen. We verwachten daarmee ook, als de wedstrijd goed verloopt, dat we volgend seizoen weer met minimaal achthonderd supporters naar Arnhem kunnen”, aldus Van Schaik. Ook de algemeen directeur van Vitesse, Pascal van Wijk, is blij met het besluit. “Dit is hoe we het graag willen zien en natuurlijk ook hoe het hoort.”

“Laten we er dan ook voor zorgen dat alles bij de komende derby goed en ordentelijk verloopt, zodat de volgende edities tevens met een goedgevuld uitvak gespeeld kunnen worden”, vervolgt Van Wijk. “Wij roepen eenieder op om bij te dragen aan een mooie, positieve en veilige voetbalsfeer.” In het bericht op de website van zowel NEC als Vitesse staat ‘dat als alles rond de komende derby goed verloopt, ook een volgende editie in Nijmegen in principe weer met uitpubliek gespeeld kan worden’.