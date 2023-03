Meevaller voor AZ: absolute ster van Lazio mist heenduel in Rome

Maandag, 6 maart 2023 om 16:47 • Wessel Antes • Laatste update: 17:16

AZ hoeft dinsdagavond geen rekening te houden met Ciro Immobile. De 33-jarige superspits van Lazio kampt met een spierblessure die hij vrijdagavond opliep tijdens de knappe uitzege op koploper Napoli (0-1). De nummer drie van de Serie A meldt via de officiële kanalen dat Immobile de komende dagen nog grondig wordt onderzocht. Daarna kan Lazio specifiek vaststellen hoe lang de Italiaan uit de roulatie gaat zijn.

Immobile was dit seizoen in 27 officiële wedstrijden al goed voor elf doelpunten en vijf assists. De rechtspoot, tevens aanvoerder van Lazio, staat in de Italiaanse hoofdstad bekend als de absolute ster van i Biancocelesti. Volgens Transfermarkt heeft alleen Sergej Milinkovic-Savic (zestig miljoen euro) een hogere marktwaarde dan Immobile (23 miljoen euro) in de selectie van Lazio. De 55-voudig international van Italië (vijftien doelpunten) is dan ook topscorer aller tijden van de club met maar liefst 193 doelpunten.

De spits moest eerder dit seizoen al het uitduel met Feyenoord (1-0) laten schieten vanwege een blessure. Nu ontbreekt Immobile dus weer tegen een Nederlandse tegenstander. Trainer Maurizio Sarri kan verder beschikken over een volledig fitte selectie. AZ-trainer Pascal Jansen moet het in Stadio Olimpico doen zonder Riechedly Bazoer, Sam Beukema, Bruno Martins Indi, Zinho Vanheusden en Dani de Wit. De talentvolle spits Mexx Meerdink is wel met de Alkmaarse selectie afgereisd naar Rome.

Sarri liet maandag op de voorbereidende persconferentie doorschemeren onder de indruk te zijn van AZ. "We gaan spelen tegen een team dat in de strijd is voor het kampioenschap op het hoogste niveau. AZ heeft in Nederland maar één punt minder dan Ajax. Het is een sterke, dynamische en zeer intense ploeg.” Het duel tussen Lazio en AZ wordt dinsdag om 18.45 uur afgewerkt. AZ moet twee dagen eerder opdraven voor de heenwedstrijd omdat AS Roma het donderdagavond in Stadio Olimpico opneemt tegen Real Sociedad.