UEFA stelt Danny Makkelie aan voor Champions League-kraker

Maandag, 6 maart 2023 om 17:31 • Davey de Laat • Laatste update: 17:32

Het Champions League-duel tussen Chelsea en Borussia Dortmund van dinsdagavond staat onder leiding van Danny Makkelie, zo heeft de UEFA maandagmiddag bekendgemaakt. Pol van Boekel is de videoscheidsrechter, met Dennis Higler als zijn assistent. Het wordt alweer het vijfde Champions League-duel voor Makkelie dit seizoen.

Eerder floot de veertigjarige arbiter al de wedstrijden Bayern München - Barcelona (2-0), Chelsea - AC Milan (3-0), Atlético Madrid - Club Brugge (0-0) en Tottenham Hotspur - Sporting Portugal (1-1). Makkelie floot in zijn carrière tot dusver veertig Champions League-wedstrijden. Daarin trok hij 149 keer een gele kaart, gaf hij één keer rood en legde hij de bal twaalf keer op de stip.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Chelsea en Dortmund staan dinsdagavond tegenover elkaar in Londen. In de heenwedstrijd wonnen de Duitsers met 1-0 door een doelpunt van Karim Adeyemi. De 21-jarige spits zal op Stamford Bridge ontbreken vanwege een spierscheuring. Donyell Malen keert terug in de wedstrijdselectie na een enkelblessure. Dortmund won afgelopen vrijdag in eigen huis met 2-1 van RB Leipzig. Marco Reus en Emre Can scoorden namens die Borussen, waarna Emil Forsberg nog iets terugdeed voor Leipzig.

Chelsea won afgelopen weekend voor het eerst sinds 15 januari weer eens een wedstrijd. De formatie van Graham Potter liet eindelijk weer eens wat van zijn klasse zien, al werd tegenstander Leeds United maar ternauwernood verslagen: 1-0. Tijd voor slingers is het echter nog niet: Chelsea bivakkeert nog altijd op de tiende plek in de Premier League. Het doelpunt van Wesley Fofana was overigens pas de vijfde (!) Chelsea-treffer van 2023.