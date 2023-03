Driessen ziet Van Gaal-trekjes bij Slot: ‘Eerste haarscheurtjes aan oppervlakte’

Maandag, 6 maart 2023 om 15:57 • Noel Korteweg • Laatste update: 16:05

Valentijn Driessen is in zijn column in De Telegraaf kritisch op Arne Slot. De journalist ziet ‘kleine Louis van Gaal-trekjes’ bij de trainer van Feyenoord en vindt dat hij die helemaal niet nodig heeft. “Sluit hij eenmaal aan bij het niveau van Erik ten Hag, dan doorziet iedereen zulke opzichtige trucjes en kunnen ze zomaar tegen Slot gaan werken”, aldus Driessen.

De journalist begint zijn column nog met complimenten voor de trainer van Feyenoord en vindt dat ‘wat Slot met de Rotterdammers neerzet, in sommige opzichten hoger kan worden aangeslagen dan Ten Hags prestaties bij Ajax en United’. “Bij die clubs groeit de geldboom tot in de hemel, terwijl in De Kuip slechts een geldstruik beschikbaar is. Daarnaast is het Slot gelukt om zijn ploeg een volledige metamorfose te laten ondergaan en het intensieve aanvalsspel te laten spelen dat hij voor ogen heeft. En dat met kwalitatief mindere spelers. Dit huzarenstukje flikt hij dit seizoen opnieuw met zeven nieuwe basisspelers. Terwijl de selectie aan de bovenkant werd afgeroomd, zet Slot weer zijn voetbalhandtekening onder Feyenoord.”

Toch is de columnist ook kritisch op Slot. “Je voelt dat hij bijna continu smacht naar meer erkenning door de buitenwacht. Nog meer, hoewel de buitenwacht hem al overlaadt met complimenten. Het succes van Feyenoord wordt meer aan hem toegeschreven dan aan welke Feyenoorder dan ook. Het huidige tijdperk in De Kuip wordt soms zelfs al als historisch aangemerkt. Toch voelt Slot zichzelf en zijn ploeg snel tekort gedaan.” Driessen vindt dat ‘het erop lijkt alsof Slot, nu de prijzen verdeeld gaan worden, iets door zijn handen voelt glippen na twee benauwde 1-0 overwinningen op rij’.

De journalist is daarom erg benieuwd naar hoe Slot omgaat met tegenslag. “Hij is er nog weinig mee geconfronteerd bij eerder AZ en de afgelopen anderhalf jaar bij Feyenoord. Nu het niet helemaal meer naar zijn zin verloopt en wat kritiek opsteekt, komen de eerste haarscheurtjes aan de oppervlakte en bedient Slot zich van communicatieve trucjes.” Driessen noemt een aantal voorbeelden. “Zo weet hij in zijn reacties niet hoe nadrukkelijk hij de spelopvatting van Feyenoord moet bewieroken. Of dat al niet meer dan voldoende het geval is. Of hij legt het spel van Feyenoord neer naast dat van concurrent Ajax. ’Ajax zal ook niet blij zijn met de manier waarop ze tegen Vitesse wonnen met twee doelpunten uit standaardsituaties’. Wat heeft dat met Feyenoord te maken?”, vraagt de columnist zich hardop af.

Van Gaal-trekjes

Driessen vindt daarnaast dat Slot ‘de bijzondere prestaties van Feyenoord regelmatig afzet tegen de portemonnee die door Ajax en AZ zijn getrokken om de selectie te versterken’. “Een zinloze vergelijking”, vervolgt hij. “Tot slot, hij wil niets weten van suggesties dat Feyenoord het spreekwoordelijke geluk van een aanstaande kampioen en/of arbitrale meevallers heeft. Het woord ’kampioen’ lijkt zelfs besmet in deze fase.” Dat zijn kleine Van Gaal-trekjes, zegt Driessen. “Weliswaar is Slot een bezeten trainer, een controlfreak; hij heeft die zogenaamde handigheidjes helemaal niet nodig. Sluit hij eenmaal aan bij het niveau van Ten Hag, dan doorziet iedereen zulke opzichtige trucjes en kunnen ze zomaar tegen Slot gaan werken.”