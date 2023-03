‘Het leven was fantastisch, maar sportief was het niet wat ik had verwacht’

Dinsdag, 7 maart 2023 om 15:30 • Davey de Laat • Laatste update: 15:32

Na een onrustig half jaar in Sittard is Mats Seuntjens inmiddels helemaal op zijn plek bij RKC Waalwijk. Door de vele veranderingen bij Fortuna Sittard wilde de dertigjarige Bredanaar afgelopen winter graag een stap maken. Voetbalzone zocht hem op in Waalwijk om te praten over zijn vertrek bij de Limburgers, zijn jeugdliefde NAC Breda en zijn periode in Turkije.

Het begin van de carrière van Seuntjens was erg lastig. Hij begon zijn loopbaan bij NAC. “In het begin van mijn eerste jaar raakte ik geblesseerd aan mijn middenvoetsbeentje. Het tweede seizoen had ik dezelfde blessure aan mijn andere voet.” Seuntjens was mentaal sterk in zijn eerste jaar. “Ik was al lang blij dat ik bij het eerste elftal van NAC zat.” In zijn tweede seizoen vond hij het wel erg moeilijk. “Ik draaide toen een hele goede voorbereiding en zat dicht tegen een basisplaats aan, dus die blessure was erg jammer.”

In de zomer van 2016 vertrok Seuntjens naar AZ, waar hij uiteindelijk drie jaar zou spelen. In 2019 koos hij voor een avontuur in Turkije bij Gençlerbirligi. “Als voetballer wil je graag een keer naar het buitenland en ik kreeg de kans om naar Turkije te gaan, dus daar heb ik voor gekozen.” Over de verschillen tussen Nederland en Turkije is hij duidelijk. “Het leven was echt fantastisch, maar sportief was het niet wat ik ervan had verwacht.” De aanvaller ziet vooral verschillen in de manier waarop topsport wordt beleefd. “Voor mij was het een halve vakantie, doordeweeks en in het weekend had je een wedstrijd.” Seuntjens vindt zijn gevoel erg belangrijk. “Ik wil gewoon plezier hebben in het voetbal, dan komen daar ook goede prestaties bij kijken.”

Seuntjens was een belangrijke speler voor Fortuna, maar besloot deze winter toch om te vertrekken. “Als je kijkt naar het afgelopen halfjaar, zie je dat ik niet meer lekker in mijn vel zat daar.” De aanvaller vertelt dat het niet alleen zijn keuze was om te vertrekken. “Het was voor zowel Fortuna als voor mij goed om uit elkaar te gaan.” Seuntjens had echter al eerder een vertrekwens. ”In de zomer had ik al aangegeven dat ik graag een stap wilde maken. In de zomer daarvoor kon ik ook al gaan, maar ik begreep wel dat ze me wilden behouden en toen had ik het ook nog naar mijn zin. Uiteindelijk moet je de knop omzetten en presteren, maar we hadden het moeilijk als club en dat hielp niet mee voor mijn prestaties.”