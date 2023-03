Sarri trapt in aanloop naar duel met AZ nogmaals na naar Feyenoord-fans

Maandag, 6 maart 2023 om 15:48 • Wessel Antes • Laatste update: 15:54

Maurizio Sarri heeft opnieuw uitgehaald naar de supporters van Feyenoord. De 64-jarige trainer van Lazio neemt het dinsdagavond met zijn club op tegen AZ in de achtste finales van de Conference League. Het gedrag van de Rotterdamse fans tijdens de verloren uitwedstrijd (1-0) in De Kuip zit Sarri nog altijd dwars. “Het enige wat ik niet leuk vind aan het Nederlandse voetbal zijn de fans van Feyenoord”, aldus de Italiaanse oefenmeester op de voorbereidende persconferentie.

Lazio nam het in de groepsfase van de Europa League op tegen Feyenoord in de allesbeslissende laatste wedstrijd. De nummer drie van de Serie A verloor dankzij een frommelgoal van Santiago Giménez en is daardoor veroordeeld tot Conference League-voetbal. Na afloop had Sarri het in november echter vooral over het gedrag van de supporters van Feyenoord. De Italiaan zou zijn bekogeld met bekers bier en urine. Eén supporter gooide zelfs zijn katheter naar de bank van Lazio.

Op de persconferentie in Rome werd Sarri gevraagd naar zijn mening over het Nederlandse voetbal. “Het enige wat ik niet leuk vind aan het Nederlandse voetbal zijn de fans van Feyenoord”, antwoordde de Napolitaan direct. “Het verschil met de Serie A is niet zo groot. In Nederland missen ze alleen een team met de kracht van Napoli. Voor de rest zijn de teams gelijk.” Dat Napoli momenteel een stuk sterker is dan de Nederlandse top bleek in de groepsfase van de Champions League. Ajax verloor thuis met 1-6 van de Italianen, waarna de uitwedstrijd met 4-2 verloren ging.

Van AZ, de huidige nummer drie van de Eredivisie, is Sarri ook onder de indruk. “We gaan spelen tegen een team dat in de strijd is voor het kampioenschap op het hoogste niveau. AZ heeft in Nederland maar één punt minder dan Ajax Het is een sterke, dynamische en zeer intense ploeg.” Het duel tussen Lazio en AZ wordt dinsdag om 18.45 uur afgewerkt. AZ moet twee dagen eerder opdraven voor de heenwedstrijd omdat AS Roma het donderdagavond in Stadio Olimpico opneemt tegen Real Sociedad.