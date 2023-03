NOS-journalisten wijzen naar twee ‘notoire foutenmakers’ die PSV verzwakken

Maandag, 6 maart 2023 om 15:15 • Wessel Antes • Laatste update: 15:24

Ruud van Nistelrooij heeft er goed aan gedaan om Jordan Teze en Armando Obispo te slachtofferen bij PSV, zo concluderen de aanwezige journalisten in de NOS Voetbalpodcast. Het zelf opgeleide duo moet al vier wedstrijden op rij genoegen nemen met een plek op de bank. Volgens het viertal, bestaande uit Arno Vermeulen, Jan Roelfs, Jeroen Grueter en Arman Avsaroglu, is PSV defensief simpelweg zekerder zonder Teze en Obispo.

Teze en Obispo speelden na de teleurstellende remise van PSV met FC Utrecht (2-2) geen enkele seconde meer voor de Eindhovense club. Op de vraag van presentator Vermeulen, of PSV zonder het duo beter is, reageert Grueter kraakhelder. “Dat zijn natuurlijk de notoire foutenmakers. Zij hebben PSV heel veel doelpunten tegen gekost en daarmee ook punten. Ik denk dat je daar wel iets zekerder van wordt. Dat straalt natuurlijk over het hele elftal uit dan”, aldus de journalist.

Avsaroglu is ook nog niet onder de indruk van André Ramalho, die sinds de uitwedstrijd in Utrecht weer kan rekenen op een basisplaats bij PSV. “Ramalho heeft toch ook hele slechte fases gekend, zeker aan het begin van dit seizoen?” Grueter stemt daar mee in en heeft zelfs een bijnaam in huis voor de ervaren Braziliaan. “Dramalho.” Roelfs is wel onder de indruk van twee andere defensieve PSV’ers. “Ik vind Branthwaite wel een redelijk stabiele factor. Van Aanholt vind ik ook echt een aanwinst aan de linkerkant. Daar zijn ze echt beter door geworden.”

Gebrek aan leiderschap

PSV mist vooral leiderschap, zo stelt Roelfs. “Het enige dat je bij PSV echt nog mist, als De Jong uit de ploeg is, is iemand die het voortouw neemt. Dat zie je op het middenveld natuurlijk niet gebeuren bij Sangaré, Joey Veerman kan dat ook niet helemaal afdwingen, maar welke persoonlijkheden blijven er over in het elftal om ook in de tweede helft goed te blijven voetballen? Simons is te jong, die moet het gewoon hebben van zijn voetbal. Dat mis ik weleens bij PSV.” Geen van de aanwezige journalisten denkt dat PSV nog een kans op de landstitel maakt. “Zeker niet. Sterker nog, ik ben heel benieuwd of ze de Champions League gaan halen”, aldus Grueter.