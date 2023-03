De Mos komt met serieuze beschuldiging over ‘bepalen van Eredivisie-ranglijst’

Maandag, 6 maart 2023 om 15:05

Aad de Mos heeft in een video-item van het Eindhovens Dagblad gezegd dat het erop lijkt dat scheidsrechters de ranglijst van de Eredivisie bepalen. Hij reageert daarmee op de wedstrijd van Feyenoord tegen FC Groningen (1-0) van afgelopen weekend, waarin Isak Määttä van de bezoekers met een zeer discutabele rode kaart werd weggestuurd.

De linksback van Groningen trapte de bal, die nog in het spel was, tegen de liggende Alireza Jahanbakhsh aan. Arbiter Joey Kooij vond dat 'bewust onsportief handelen' en bestrafte dat met een gele kaart, terwijl Määttä er al een op zak had vanwege tijdrekken. Die beslissing leverde veel commotie op en De Mos begrijpt wel waarom. "We hoeven het spel van Feyenoord niet eens te bespreken, want die komen opnieuw heel erg goed weg met de scheidsrechter", klinkt het in gesprek met Rik Elfrink van het ED.

De voormalig trainer en huidig analist ziet de laatste weken wel vaker dat arbiters hun stempel op een wedstrijd van Feyenoord drukken. "Dat gaat toch nu wel een beetje opvallen, ook met Arne Slot. Die krijgen toch wel heel veel gunstige momenten via de scheidsrechter. Het lijkt wel of de scheidsrechters op dit moment de ranglijst van de Eredivisie aan het bepalen zijn en dat verontrust me een klein beetje."

Feyenoord is na 24 wedstrijden in de Eredivisie nog steeds de trotse koploper. De Stadionclub verdedigt een voorsprong van drie punten op Ajax en op 19 maart staat het onderlinge treffen in de Johan Cruijff ArenA op het programma. Als de Amsterdamse club komend weekend wint bij sc Heerenveen, kan het volgende week met een overwinning in eigen stadion aan kop van de ranglijst komen. Feyenoord speelt aanstaande zaterdag tegen FC Volendam en treft midweeks ook nog Shakhtar Donetsk voor het naar de hoofdstad afreist.